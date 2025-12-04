С компании Филиппа Киркорова взыскали деньги за проезд по платным дорогам

С компании Филиппа Киркорова взыскали 4 тыс. руб. за проезд по платным дорогам

Филипп Киркоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной компании «Российские автомобильные дороги» и взыскал с ООО «Филипп Киркоров Продакшн» 4170 руб. Эта сумма складывается из задолженности за проезд по платным участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и трассы М-12 и начисленной неустойки, следует из судебных материалов.

Согласно судебному приказу, размер основного долга составил 2085 руб., столько же суд взыскал в виде неустойки за просрочку платежа. В итоге общая сумма к взысканию — 4170 руб.

Судья вынес решение единолично на основании документов, представленных «Автодором». Судебный приказ, который был выдан по упрощенной процедуре, является одновременно исполнительным документом. Такая процедура применяется по требованиям, вытекающим из неисполнения договора, если их сумма не превышает 750 тыс. руб.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), единственным участником и владельцем ООО «Филипп Киркоров Продакшн» с уставным капиталом 10 тыс. руб. является сам певец. Основной вид деятельности компании — «деятельность в области исполнительских искусств».