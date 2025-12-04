В Москве обновили уже свыше 190 «молочных кухонь»

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Благодаря цифровым сервисам семьи Москвы избавились от почти 21 млн визитов в молочно-раздаточные пункты. Онлайн-заказ льготного питания через портал mos.ru и приложение ЕМИАС.ИНФО позволил оформить свыше 12 млн заказов в «молочных кухнях» с 2021 года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, в столице продолжается обновление самих «молочных кухонь» — ремонт по новому стандарту завершен уже в большинстве пунктов. «Мы стремимся к тому, чтобы детство москвичей проходило в благополучии, заботе и комфорте. Мы обновили уже более 190 молочно-раздаточных пунктов, приведя их к единому современному стандарту — такому же, как в наших детских поликлиниках», — отметила вице-мэр. Модернизированные пункты получили новые окна, двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования. Обновлены интерьер, техника и мебель.

Льготное питание получают беременные женщины, дети до трех лет и кормящие матери малышей до шести месяцев, дети из многодетных семей до семи лет, дети с хроническими заболеваниями до 15 лет и дети-инвалиды. Для оформления необходимо подать электронное заявление на mos.ru и посетить участкового врача.

Сейчас родители могут заказывать льготные продукты онлайн и выбирают удобный пункт получения и график. В мае 2025 года появилась возможность заказа через мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО — этот способ использовали уже свыше 650 тыс. раз. С октября в приложение добавлена функция с напоминанием за сутки до визита.