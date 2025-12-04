В Москве обновили уже свыше 190 «молочных кухонь»
Благодаря цифровым сервисам семьи Москвы избавились от почти 21 млн визитов в молочно-раздаточные пункты. Онлайн-заказ льготного питания через портал mos.ru и приложение ЕМИАС.ИНФО позволил оформить свыше 12 млн заказов в «молочных кухнях» с 2021 года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кроме того, в столице продолжается обновление самих «молочных кухонь» — ремонт по новому стандарту завершен уже в большинстве пунктов. «Мы стремимся к тому, чтобы детство москвичей проходило в благополучии, заботе и комфорте. Мы обновили уже более 190 молочно-раздаточных пунктов, приведя их к единому современному стандарту — такому же, как в наших детских поликлиниках», — отметила вице-мэр. Модернизированные пункты получили новые окна, двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования. Обновлены интерьер, техника и мебель.
Льготное питание получают беременные женщины, дети до трех лет и кормящие матери малышей до шести месяцев, дети из многодетных семей до семи лет, дети с хроническими заболеваниями до 15 лет и дети-инвалиды. Для оформления необходимо подать электронное заявление на mos.ru и посетить участкового врача.
Сейчас родители могут заказывать льготные продукты онлайн и выбирают удобный пункт получения и график. В мае 2025 года появилась возможность заказа через мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО — этот способ использовали уже свыше 650 тыс. раз. С октября в приложение добавлена функция с напоминанием за сутки до визита.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили