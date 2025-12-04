 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Петербурге в ДТП погиб гитарист группы Nerfreak Александр Кузнецов

В Петербурге в ДТП погиб 33-летний гитарист группы Nerfreak Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов (Фото: Nerfreak / VK)

В Санкт-Петербурге в дорожной аварии погиб 33-летний Александр Кузнецов, участник металкор-группы Nerfreak. Об этом вечером 3 декабря сообщили в официальном сообществе коллектива в социальной сети.

Трагическое происшествие случилось 28 ноября на Измайловском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка». Водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и тротуар, где сбил двух пешеходов — Кузнецова и его девушку. После этого автомобиль столкнулся с двумя припаркованными машинами.

По предварительным данным, водитель двигался со скоростью 40–60 км/ч. Александр Кузнецов скончался на месте происшествия. Его подруга с тяжелейшими травмами была госпитализирована, однако позднее, как выяснилось, также скончалась в больнице.

После инцидента Кузнецов почти неделю числился пропавшим без вести. Его друзья и коллеги 2 декабря публично объявили о поисках, указывая, что он не выходил на связь с 28 ноября. Лишь вечером 3 декабря стало известно, что музыкант стал жертвой ДТП.

Водителем автомобиля оказался 30-летний врач анестезиолог-реаниматолог Бронислав Ивашкин. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц). Водитель признал вину. 1 декабря Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, включая запрет на вождение, и обязал своевременно являться в правоохранительные органы и суд. В настоящее время, по данным Piter.TV, он находится в СИЗО.

Ксения Потрошилина
ДТП смерть гибель
