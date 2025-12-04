NYT подала в суд на Пентагон из-за новых ограничений для журналистов
The New York Times подала иск против министерства обороны США, заявив, что новые правила доступа журналистов в Пентагон нарушают Первую поправку к Конституции. Об этом сообщает сама газета.
Политика, вступившая в силу в октябре, требует от репортеров подписывать 21-страничный документ с ограничениями, в том числе на общение с источниками и отправку запросов на предоставление информации для подготовки материалов, отмечает издание.
NYT утверждает, что правила усложняют работу прессы и закрывают доступ к областям, которые ранее были открыты. Газета просит суд запретить Пентагону применение новых норм в отношении прессы.
Первая поправка к Конституции США, ратифицированная 15 декабря 1791 года, запрещает конгрессу принимать законы, устанавливающие какую-либо религию или ограничивающие ее свободное исповедание, свободу слова или печати, а также право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.
В Пентагоне заявили, что политика направлена на предотвращение утечек и обеспечение безопасности. После введения правил десятки журналистов отказались их подписывать и сдали свои пропуска. Как отмечает издание, крупные американские СМИ публично раскритиковали нововведения как угрозу свободе прессы. «Эта политика не имеет прецедентов и угрожает основным средствам защиты журналистов», — говорится в заявлении ABC News, CBS News, CNN, Fox News и NBC News.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили