Политика⁠,
0

NYT подала в суд на Пентагон из-за новых ограничений для журналистов

Пентагон (округ Арлингтон, штат Виргиния, США)
Пентагон (округ Арлингтон, штат Виргиния, США) (Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press)

The New York Times подала иск против министерства обороны США, заявив, что новые правила доступа журналистов в Пентагон нарушают Первую поправку к Конституции. Об этом сообщает сама газета.

Политика, вступившая в силу в октябре, требует от репортеров подписывать 21-страничный документ с ограничениями, в том числе на общение с источниками и отправку запросов на предоставление информации для подготовки материалов, отмечает издание.

NYT утверждает, что правила усложняют работу прессы и закрывают доступ к областям, которые ранее были открыты. Газета просит суд запретить Пентагону применение новых норм в отношении прессы.

Первая поправка к Конституции США, ратифицированная 15 декабря 1791 года, запрещает конгрессу принимать законы, устанавливающие какую-либо религию или ограничивающие ее свободное исповедание, свободу слова или печати, а также право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

В Пентагоне заявили, что политика направлена на предотвращение утечек и обеспечение безопасности. После введения правил десятки журналистов отказались их подписывать и сдали свои пропуска. Как отмечает издание, крупные американские СМИ публично раскритиковали нововведения как угрозу свободе прессы. «Эта политика не имеет прецедентов и угрожает основным средствам защиты журналистов», — говорится в заявлении ABC News, CBS News, CNN, Fox News и NBC News.

Полина Дуганова
Пентагон США The New York Times иски конституция США
