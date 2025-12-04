Семьям бойцов на фронте предложили давать бесплатные билеты в театр

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила выделять часть билетов на постановки в популярных театрах бесплатно семьям участников военной операции, а также лучшим студентам театральных вузов. По ее словам, «так было бы справедливо».

Останина высказала такое предложение на фоне «запредельных цен» для желающих увидеть балет «Щелкунчик».

«Что тут говорить: в мире дикого капитализма высокое искусство, как правило, оказывается заложником больших денег», — написала депутат в телеграм-канале.

В декабре на сцене Большого театра состоится 18 показов балета «Щелкунчик», а в январе — еще 15. Купить билеты можно только онлайн по специальному расписанию или же присоединиться к аукциону.

Ранее замминистра культуры Жанна Алексеева сообщила, что участники боевых действий и члены их семей получили почти 170 тыс. бесплатных билетов в музеи, театры, цирки и кинотеатры. Соответствующий проект был реализован Минкультуры совместно с фондом «Защитники Отечества» летом прошлого года.