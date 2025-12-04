ЦБ выпустил монеты с фиксиками
Банк России объявил о выпуске в обращение сразу трех памятных монет, посвященных персонажам российского анимационного сериала «Фиксики». Первую из них — серебряную монету номиналом 3 руб. — выпустят тиражом 7 тыс. штук.
В обращение также поступят две монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. Друг от друга они отличаются тем, что на одной из них герои мультсериала изображены в цвете. Общий тираж 25-рублевых монет составит 1 млн экземпляров: цветных монет отчеканят 150 тыс., а монохромных — 850 тыс.
На всех монетах изображены главные герои сериала — девочка-фиксик Симка и ее младший брат Нолик.
Анимационный сериал «Фиксики», созданный по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки», начал выходить в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов и следят за их исправностью. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено.
Все новые монеты, в том числе серебряные, являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей.
Ранее в серии ЦБ были выпущены монеты, посвященные сериалам «Смешарики», «Веселая карусель», «Маша и Медведь», «Барбоскины», «Три богатыря», а также персонажам мультфильмов, среди которых Ежик из «Ежика в тумане», медвежонок Умка, крокодил Гена и Винни Пух.
