Общество⁠,
0

Суд в Башкирии урезал предпринимателю оплату по госконтракту в 4 раза

«Фонтанка»: суд Башкирии урезал оплату предпринимателю по госконтракту в 4 раза
Фото: Елена Сикорская / Global Look Press
Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Арбитражный суд отказался платить индивидуальному предпринимателю полную стоимость перевода документов для МВД Башкирии, резко снизив цену контракта. Основанием стало предположение, что переводчик физически не мог самостоятельно выполнить такой объем работы. Об этом сообщает «Фонтанка».

История началась с госконтракта между ИП Лейлой Багировой и МВД по Республике Башкортостан. Предпринимательница должна была перевести с русского на узбекский более 35 тыс. страниц процессуальных документов по уголовным делам. Оплата по договору была установлена по ставке 400 руб. за стандартный лист с 1800 знаками.

Когда работа стоимостью 14 млн руб. была выполнена, заказчик — МВД — согласился заплатить только 2,5 млн, отказавшись учитывать в расчете пробелы, арабские цифры и повторяющиеся фрагменты текста в разных документах.

Первоначально арбитражные суды трех инстанций встали на сторону исполнителя и обязали МВД заплатить полную сумму. Однако Верховный суд России отменил эти решения и отправил дело на пересмотр. При новом рассмотрении первая инстанция вновь поддержала предпринимателя.

Решающим оказалось решение апелляционной инстанции. Судьи обратили внимание на сроки: работа была выполнена за 80 дней, что в среднем составляло 439 страниц перевода в сутки. «Это исключает возможность выполнения такого объема вручную без применения автоматизированных средств перевода», — указал суд.

Суд постановил, что фактические трудозатраты не могли быть сопоставимы с полным самостоятельным переводом, а значит, нет оснований применять максимальный тариф 400 руб. за страницу, установленный для оплаты судебных переводчиков из бюджета.

В результате апелляционный суд признал справедливой цену 100 руб. за страницу, что в четыре раза меньше первоначальной. Общая стоимость работ была снижена до 3,5 млн руб. Таким образом, предприниматель получит лишь четверть от суммы, предусмотренной первоначальным госконтрактом.

Ксения Потрошилина
госконтракт оплата суд Башкирия
