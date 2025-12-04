 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
РАДИО
0

В «Эксмо» в топы продаж вышла книга «вавилонских притч» о богатстве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России падают продажи мотивационных книг, зато растет спрос на практические бизнес-руководства и литературу о цифровых технологиях и искусственном интеллекте (ИИ), заявил Радио РБК гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

При этом одной из самых продаваемых книг стала, по его словам, книги притч «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.

Джордж Сэмюэл Клейсон собрал в ней несколько поучительных историй о деньгах и богатстве, действие которых происходит в древнем Вавилоне, поэтому книгу часто называют «вавилонскими притчами» и относят к притчевой форме деловой литературы.

По его словам, доля мотивационных книг в сегменте в настоящее время приблизилась к 20%, остальное приходится на практическую бизнес-литературу.

Издатели не сразу осознали, насколько успешно будут продаваться книги, посвященные нейросетям и цифровой трансформации, отметил глава «Эксмо».

«У нас в издательстве считали, что по искусственному интеллекту это какая-то быстрая история, <...> но сейчас мы видим, что они пользуются спросом и у нас в России, и в остальном мире», — сказал Капьев.

Он также отметил, что хорошо продаются книги, посвященные искусству ведения деловых переговоров. Одна из них — руководство Игоря Рызова «Психотрюки: 69 приемов в общении, которым не учат в школе».

«Сейчас много сложных вопросов приходится решать, и книги про сложные переговоры — это один из больших трендов», — пояснил гендиректор издательства.

Денис Малышев, Никита Гмыза
«Эксмо» книги Радио РБК
