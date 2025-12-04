В «Эксмо» в топы продаж вышла книга «вавилонских притч» о богатстве
В России падают продажи мотивационных книг, зато растет спрос на практические бизнес-руководства и литературу о цифровых технологиях и искусственном интеллекте (ИИ), заявил Радио РБК гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
При этом одной из самых продаваемых книг стала, по его словам, книги притч «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.
Джордж Сэмюэл Клейсон собрал в ней несколько поучительных историй о деньгах и богатстве, действие которых происходит в древнем Вавилоне, поэтому книгу часто называют «вавилонскими притчами» и относят к притчевой форме деловой литературы.
По его словам, доля мотивационных книг в сегменте в настоящее время приблизилась к 20%, остальное приходится на практическую бизнес-литературу.
Издатели не сразу осознали, насколько успешно будут продаваться книги, посвященные нейросетям и цифровой трансформации, отметил глава «Эксмо».
«У нас в издательстве считали, что по искусственному интеллекту это какая-то быстрая история, <...> но сейчас мы видим, что они пользуются спросом и у нас в России, и в остальном мире», — сказал Капьев.
Он также отметил, что хорошо продаются книги, посвященные искусству ведения деловых переговоров. Одна из них — руководство Игоря Рызова «Психотрюки: 69 приемов в общении, которым не учат в школе».
«Сейчас много сложных вопросов приходится решать, и книги про сложные переговоры — это один из больших трендов», — пояснил гендиректор издательства.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили