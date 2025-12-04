 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Главы тюменских муниципалитетов пожаловались на содержание дорог властями

Грунтовая дорога, построенная жительницей села Гусево
Грунтовая дорога, построенная жительницей села Гусево (Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU / ТАСС)

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко на заседании бюджетного комитета заявил, что представители муниципальных образований региона жалуются на сокращение финансирования местных дорог. По словам парламентария, они «критикуют шепотом» содержание и ремонт дорожной сети, которое осуществляется региональными властями.

«Часто бываем в муниципалитетах. И все они говорят о снижении затрат на содержание и ремонт муниципальных дорог. Какое снижение у нас за 2025 год в сравнении с 2023–2024 годами?» — обратился Левченко к начальнику Главного управления строительства Тюменской области Валерию Киселеву.

Чиновник не смог сразу назвать цифры, характеризующие сокращение расходов. Киселев признал, что запрос требует детального расчета, и пообещал подготовить и предоставить соответствующую сравнительную таблицу.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Тюмень дороги КПРФ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 13:50 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 13:50
Развожаев сообщил об отражении налета ВСУ на Севастополь Политика, 13:55
ФНС против четырех новых налоговых схем. КейсыПодписка на РБК, 13:54
Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2026 в Италии Спорт, 13:51
Захарова объяснила атаки в Черном море попыткой сорвать мирный процесс Политика, 13:51
В «Эксмо» в топы продаж вышла книга «вавилонских притч» о богатстве
РАДИО
 Общество, 13:50
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
WSJ узнал о плане владельца ChatGPT стать конкурентом Маска в космосе Технологии и медиа, 13:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Турция призвала Россию и Украину обеспечить безопасность энергообъектов Политика, 13:42
В ВТБ рассказали, как ИИ повлияет на стратегии частных инвесторов Отрасли, 13:39
Reuters сообщил об угрозе демографической катастрофы на Украине Политика, 13:39
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
В Думе предложили дату второго чтения законопроекта о рубках на Байкале Политика, 13:28
ЦБ закрепит ответственность организаторов за обещания на IPO в 2026 году Инвестиции, 13:24
«Автостат» назвал самые популярные импортируемые автомобили в России Авто, 13:22