Главы тюменских муниципалитетов пожаловались на содержание дорог властями
Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко на заседании бюджетного комитета заявил, что представители муниципальных образований региона жалуются на сокращение финансирования местных дорог. По словам парламентария, они «критикуют шепотом» содержание и ремонт дорожной сети, которое осуществляется региональными властями.
«Часто бываем в муниципалитетах. И все они говорят о снижении затрат на содержание и ремонт муниципальных дорог. Какое снижение у нас за 2025 год в сравнении с 2023–2024 годами?» — обратился Левченко к начальнику Главного управления строительства Тюменской области Валерию Киселеву.
Чиновник не смог сразу назвать цифры, характеризующие сокращение расходов. Киселев признал, что запрос требует детального расчета, и пообещал подготовить и предоставить соответствующую сравнительную таблицу.
