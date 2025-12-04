 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«Роскосмос» анонсировал совместную с Индией программу ракетных двигателей

Дмитрий Баканов
Дмитрий Баканов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшее время объявит о совместной российско-индийской программе по ракетным двигателям, заявил генеральный директор Дмитрий Баканов «Первому каналу».

«Буквально через пару дней объявим по программе совместной по двигателям ракетным», — сказал он (цитата по ТАСС).

Баканов отметил, что Россия и Индия также согласовывают взаимодействие между российской орбитальной станцией (РОС) и индийской «Бхаратия Антарикш» (BAS-01), которые заменят Международную космическую станцию.

В «Роскосмосе» заявили о планах по запуску 20–30 ракет ежегодно
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Накануне, 3 декабря, глава «Роскосмоса» сообщил «Известиям», что сотрудничество с Индией охватит двигателестроение, пилотируемую космонавтику, создание национальных орбитальных станций, подготовку специалистов и разработку ракетного топлива.

«Я думаю, что мы буквально послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией», — объявил он. Баканов уточнил, что речь идет не об обмене технологиями, а о взаимовыгодной координации процессов. «Юридически значимые действия произойдут послезавтра», — добавил он.

Полина Дуганова
Роскосмос Дмитрий Баканов Россия Индия сотрудничество
Дмитрий Баканов фото
Дмитрий Баканов
глава «Роскосмоса»
7 октября 1985 года
