«Роскосмос» анонсировал совместную с Индией программу ракетных двигателей
Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшее время объявит о совместной российско-индийской программе по ракетным двигателям, заявил генеральный директор Дмитрий Баканов «Первому каналу».
«Буквально через пару дней объявим по программе совместной по двигателям ракетным», — сказал он (цитата по ТАСС).
Баканов отметил, что Россия и Индия также согласовывают взаимодействие между российской орбитальной станцией (РОС) и индийской «Бхаратия Антарикш» (BAS-01), которые заменят Международную космическую станцию.
Накануне, 3 декабря, глава «Роскосмоса» сообщил «Известиям», что сотрудничество с Индией охватит двигателестроение, пилотируемую космонавтику, создание национальных орбитальных станций, подготовку специалистов и разработку ракетного топлива.
«Я думаю, что мы буквально послезавтра порадуем наших граждан хорошими новостями о взаимодействии в сфере космоса с Индией», — объявил он. Баканов уточнил, что речь идет не об обмене технологиями, а о взаимовыгодной координации процессов. «Юридически значимые действия произойдут послезавтра», — добавил он.
