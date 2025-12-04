Москвичей предупредили о пасмурной погоде без осадков
В четверг, 4 декабря, жителей Москвы ждет прохладная и пасмурная погода, но осадков сегодня не ожидается, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Максимальная температура воздуха в столице днем составит плюс 3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Ветер будет дуть с юга. Влажность высокая — 83%, атмосферное давление повышенное — 759 мм рт. ст.
Отсутствие осадков в Москве связано с влиянием антициклона, объяснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозам, такая погода сохранится минимум до начала следующей недели. «Ни дождей, ни снегопадов не будет», — рассказал Вильфанд.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили