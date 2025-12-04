Москвичей предупредили о пасмурной погоде без осадков

В четверг, 4 декабря, жителей Москвы ждет прохладная и пасмурная погода, но осадков сегодня не ожидается, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Максимальная температура воздуха в столице днем составит плюс 3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Ветер будет дуть с юга. Влажность высокая — 83%, атмосферное давление повышенное — 759 мм рт. ст.

Отсутствие осадков в Москве связано с влиянием антициклона, объяснял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозам, такая погода сохранится минимум до начала следующей недели. «Ни дождей, ни снегопадов не будет», — рассказал Вильфанд.