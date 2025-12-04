Бессент вспомнил о звонке Трампа в Европу из самолета после Аляски

Дональд Трамп, 15 августа 2025 г. (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

По прибытии с переговоров на Аляске в августе президент США Дональд Трамп, еще не выйдя из самолета, позвонил европейским лидерам, несмотря на изматывающий перелет и усталость команды. Об этом рассказал глава Министерства финансов Скотт Бессент в разговоре с Шоном Хэннети на Fox News.

Бессент в интервью вспоминает, как американская делегация провела на переговорах Трампа и российского президента Владимира Путина в Анкоридже и в обратном перелете суммарно около 20 часов. Сам глава Минфина, секретари Марко Рубио и Говард Лютник «были полностью вымотаны». «Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: «О, в Европе уже утро, <...> давайте начнем звонить и позвоним европейским лидерам». Так что мы просто сидели на взлетной полосе еще два часа, пока он звонил», — сказал Бессент в интервью Fox News.

Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске прошли 15 августа. Президенты тогда обсуждали урегулирование украинского конфликта. После окончания переговоров с Путиным президент США позвонил европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт тогда сообщила, что Трамп провел длительный телефонный разговор с Зеленским на борту президентского самолета во время перелета Трампа с Аляски в Вашингтон. Беседа президентов заняла большую часть пути, уточнила она.