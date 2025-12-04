 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Саммит Путина и Трампа на Аляске⁠,
0

Бессент вспомнил о звонке Трампа в Европу из самолета после Аляски

Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Дональд Трамп, 15 августа 2025&nbsp;г.
Дональд Трамп, 15 августа 2025 г. (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

По прибытии с переговоров на Аляске в августе президент США Дональд Трамп, еще не выйдя из самолета, позвонил европейским лидерам, несмотря на изматывающий перелет и усталость команды. Об этом рассказал глава Министерства финансов Скотт Бессент в разговоре с Шоном Хэннети на Fox News.

Бессент в интервью вспоминает, как американская делегация провела на переговорах Трампа и российского президента Владимира Путина в Анкоридже и в обратном перелете суммарно около 20 часов. Сам глава Минфина, секретари Марко Рубио и Говард Лютник «были полностью вымотаны». «Мы приземляемся на базе Эндрюс, а президент говорит: «О, в Европе уже утро, <...> давайте начнем звонить и позвоним европейским лидерам». Так что мы просто сидели на взлетной полосе еще два часа, пока он звонил», — сказал Бессент в интервью Fox News.

Томас Грэм — РБК: «Россия и США вышли с Аляски с разным пониманием»
Политика
Томас Грэм

Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске прошли 15 августа. Президенты тогда обсуждали урегулирование украинского конфликта. После окончания переговоров с Путиным президент США позвонил европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт тогда сообщила, что Трамп провел длительный телефонный разговор с Зеленским на борту президентского самолета во время перелета Трампа с Аляски в Вашингтон. Беседа президентов заняла большую часть пути, уточнила она.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Скотт Бессент Аляска Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Лавров сообщил об ожидании от США подтверждения по договоренностям Аляски
Политика
Полянский заявил о сохранении «духа Аляски» в контактах России и США
Политика
Лавров ответил на вопрос о «тайном посыле» свитера с «СССР» на Аляске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 09:00 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 09:00
Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди Политика, 09:13
Кинотеатры потеряли аудиторию на фоне роста цен и дефицита фильмов Технологии и медиа, 09:01
К вам придут раньше. Почему подрядчику не стоит слепо верить госзаказчикуПодписка на РБК, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ Спорт, 08:56
Россияне с рейса Pegasus после вынужденной посадки добрались до Актобе Общество, 08:46
IT-«внучка» «Ростелекома» объявила ценовой диапазон IPO Инвестиции, 08:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
«Злость и разочарование»: как беби-бумеры захватили экономику СШАПодписка на РБК, 08:23
Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины Политика, 08:22
Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии Политика, 08:13
Выгорание как стратегический риск: инструкция для CEOПодписка на РБК, 08:10
Овечкин сделал дубль и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ Спорт, 08:09
Мадуро назвал разговор с Трампом по телефону «теплым и уважительным» Политика, 08:07