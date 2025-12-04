Американский гитарист Стив Кроппер умер на 85-м году жизни
Американский гитарист, автор песен и участник инструментального джаз-бэнда Booker T. & the M.G.'s Стив Кроппер скончался в возрасте 84 лет, сообщил его сын Кэмерон в интервью Variety. Причину смерти он не назвал.
За свою карьеру Кроппер работал с десятками треков — некоторые из которых он сам продюсировал, сотрудничая с такими исполнителями, как Отис Реддинг, Уилсон Пикетт, Эдди Флойд. Он работа, в частности, над композициями MG Soul-Limbo и Time is Tight, Redding (Sittin' on) The Dock of the Bay и Mr Pitiful, Knock On Wood и Raise Your Hand.
В 1996 году британский музыкальный журнал Mojo назвал Кроппера вторым лучшим гитаристом всех времен, уступающим только Джими Хендриксу.
