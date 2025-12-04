Путин пообещал исполнить мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
Президент Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» выбрал три детские открытки и пообещал исполнить новогодние мечты их отправителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Пятилетний Тимур из ХМАО хочет попробовать себя в роли сотрудника ДПС — Путин заверил, что «желание несложное». Девятилетняя Варя мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса — президент пообещал организовать встречу. Семилетний Игорь хочет посетить Музей мирового океана в Калининграде. Путин подчеркнул, что все просьбы будут выполнены.
Всероссийскую акцию «Елка желаний» проводит «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) с 2018 года. За последние семь лет президент исполнил 21 новогоднее желание. Акция позволяет всем желающим помочь в осуществлении мечт детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, ребят из семей участников военной операции, а также детей из приграничных регионов.
