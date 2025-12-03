Путин вручил награду «Волонтер года»
Президент России Владимир Путин вручил премию «Волонтер года — 2025» Анне Плужниковой. Трансляция церемонии опубликована на сайте Кремля.
Плужникова является участницей миссии по ликвидации последствий разлива мазута в Анапе.
«Надеюсь на то, что она [волонтерская работа] будет так же активно продолжаться, как вы это делали до сих пор», — сказал президент.
Плужникова рассказала, что пробыла в Анапе три месяца. В интервью «Известиям» она отметила, что работала на кухне, так как не могла носить тяжести из-за проблем со здоровьем.
В декабре 2024 года при крушении танкеров в Керченском проливе значительная часть мазута, который они перевозили, вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае. Путин называл произошедшее «экологической бедой».
