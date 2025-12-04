 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

МТС инвестировала ₽4 млрд в создание платформы для ИИ-агентов

Денис Филиппов
Денис Филиппов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

MWS AI (входит в МТС), которая занимается разработкой решений в области искусственного интеллекта (ИИ), инвестировала 4 млрд руб. в новую IT-платформу MWS AI Agents Platform, которая предназначена для создания корпоративных приложений на базе ИИ, ИИ-агентов и мультиагентных систем (используются для взаимодействия нескольких ИИ-агентов). Об этом РБК рассказал гендиректор MWS AI Денис Филиппов.

ИИ-агенты — это автономные интеллектуальные системы, которые выполняют определенные задачи без вмешательства человека. Такие решения создаются с помощью специальных конструкторов на основе машинного обучения и обработки естественного языка (NLP). Они способны выполнять простые рутинные задачи, решать более сложные, а также поддерживать режим многозадачности. Отличие ИИ-агентов от традиционных систем ИИ в том, что они могут постоянно улучшать свою производительность посредством самообучения.

По словам Филиппова, платформа позволяет без навыков программирования создавать ИИ-агентов на базе больших языковых моделей и готовых инструментов в визуальном конструкторе. Инвестиции MWS AI направлены на разработку собственных больших языковых и мультимодальных моделей, технологии речевой аналитики, синтеза и распознавания речи. По оценке МТС, использование платформы снизит стоимость разработки ИИ-агентов минимум в шесть раз по сравнению с традиционным способом — написанием кода, за счет экономии на оплате труда команды программистов.

Филиппов отметил, что платформа уже прошла тестирование в МТС и среди клиентов MWS AI в финансовом секторе и здравоохранении и сейчас выпущена на рынок. С помощью этого решения компания планирует к 2028 году занять долю в 13% на российском рынке программного обеспечения в области ИИ, а также войти в топ-3 поставщиков бизнес-решений на базе этой технологии.

MWS AI образовалась в апреле 2025 года в результате объединения ключевых активов МТС в этой области: МТС Digital, МТС Cloud, Big Data МТС, MTS AI, Visionlabs. Согласно ноябрьскому прогнозу МТС, инвестиции в ИИ в России по итогам 2025 года составят $451–545 млн (35–42 млрд руб.). Из них основной объем — $318–394 млн инвестируют бигтех-компании, остальное — государство и венчурные фонды. Вложения в ИИ-агентов при этом в 2025 году ожидаются на уровне $31 млн против $10 млн в 2024 году. По оценке МТС, в 2025 году ИИ-агенты выполняют в основном рекомендательные и аналитические функции, являясь фактически «продвинутым поиском». Компания прогнозировала, что к 2030 году ИИ-агенты станут «цифровыми посредниками», самостоятельно принимающими решения, совершающими транзакции и управляющими жизненным циклом потребления от имени пользователя.

Читайте РБК в Telegram

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
МТС искусственный интеллект Инвестиции
Материалы по теме
Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект
Политика
Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 08:50 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 08:50
Институт мира переименовали в честь «величайшего переговорщика» Трампа Политика, 09:16
Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди Политика, 09:13
Кинотеатры потеряли аудиторию на фоне роста цен и дефицита фильмов Технологии и медиа, 09:01
К вам придут раньше. Почему подрядчику не стоит слепо верить госзаказчикуПодписка на РБК, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ Спорт, 08:56
Россияне с рейса Pegasus после вынужденной посадки добрались до Актобе Общество, 08:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
IT-«внучка» «Ростелекома» объявила ценовой диапазон IPO Инвестиции, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
«Злость и разочарование»: как беби-бумеры захватили экономику СШАПодписка на РБК, 08:23
Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины Политика, 08:22
Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии Политика, 08:13
Выгорание как стратегический риск: инструкция для CEOПодписка на РБК, 08:10
Овечкин сделал дубль и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ Спорт, 08:09