МТС инвестировала ₽4 млрд в создание платформы для ИИ-агентов

MWS AI (входит в МТС), которая занимается разработкой решений в области искусственного интеллекта (ИИ), инвестировала 4 млрд руб. в новую IT-платформу MWS AI Agents Platform, которая предназначена для создания корпоративных приложений на базе ИИ, ИИ-агентов и мультиагентных систем (используются для взаимодействия нескольких ИИ-агентов). Об этом РБК рассказал гендиректор MWS AI Денис Филиппов.

ИИ-агенты — это автономные интеллектуальные системы, которые выполняют определенные задачи без вмешательства человека. Такие решения создаются с помощью специальных конструкторов на основе машинного обучения и обработки естественного языка (NLP). Они способны выполнять простые рутинные задачи, решать более сложные, а также поддерживать режим многозадачности. Отличие ИИ-агентов от традиционных систем ИИ в том, что они могут постоянно улучшать свою производительность посредством самообучения.

По словам Филиппова, платформа позволяет без навыков программирования создавать ИИ-агентов на базе больших языковых моделей и готовых инструментов в визуальном конструкторе. Инвестиции MWS AI направлены на разработку собственных больших языковых и мультимодальных моделей, технологии речевой аналитики, синтеза и распознавания речи. По оценке МТС, использование платформы снизит стоимость разработки ИИ-агентов минимум в шесть раз по сравнению с традиционным способом — написанием кода, за счет экономии на оплате труда команды программистов.

Филиппов отметил, что платформа уже прошла тестирование в МТС и среди клиентов MWS AI в финансовом секторе и здравоохранении и сейчас выпущена на рынок. С помощью этого решения компания планирует к 2028 году занять долю в 13% на российском рынке программного обеспечения в области ИИ, а также войти в топ-3 поставщиков бизнес-решений на базе этой технологии.

MWS AI образовалась в апреле 2025 года в результате объединения ключевых активов МТС в этой области: МТС Digital, МТС Cloud, Big Data МТС, MTS AI, Visionlabs. Согласно ноябрьскому прогнозу МТС, инвестиции в ИИ в России по итогам 2025 года составят $451–545 млн (35–42 млрд руб.). Из них основной объем — $318–394 млн инвестируют бигтех-компании, остальное — государство и венчурные фонды. Вложения в ИИ-агентов при этом в 2025 году ожидаются на уровне $31 млн против $10 млн в 2024 году. По оценке МТС, в 2025 году ИИ-агенты выполняют в основном рекомендательные и аналитические функции, являясь фактически «продвинутым поиском». Компания прогнозировала, что к 2030 году ИИ-агенты станут «цифровыми посредниками», самостоятельно принимающими решения, совершающими транзакции и управляющими жизненным циклом потребления от имени пользователя.