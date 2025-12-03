 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Парламент Петербурга поддержал в I чтении поправки о реновации хрущевок

Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении поправки в городские законы о комплексном развитии территорий (КРТ). Один из законопроектов даст местному правительству право самостоятельно определять оператора программы КРТ, а другой — отменит автоматическое включение домов в нее.

КРТ — инициатива по реновации городской застройки в Петербурге путем сноса ветхих зданий и строительства нового жилья и инфраструктуры. В разработке поправок в законы о расселении хрущевок принимали участие все шесть фракций Законодательного собрания. После их принятия расселение стало добровольным, а собственников допустимо переселять только в пределах их или же соседнего муниципального образования. При письменном согласии возможен переезд и в другие муниципалитеты.

Кроме того, изменится порядок назначения структуры, отвечающей за реализацию проектов КРТ и взаимодействие с жителями расселяемых квартир. Правительство Петербурга получит полномочия определять юрлицо, которое станет оператором КРТ. Планируется, что собственниками оператора станут сам город и выбранный им инвестор. Смольному будет принадлежать (более 50%) в юрлице.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
реновация жилья Санкт-Петербург Заксобрание поправки
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 15:59
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию Политика, 16:16
Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд Политика, 15:56
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы Спорт, 15:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как мыслит покупатель. И почему он отвергнет ваше предложение: 3 причины Образование, 15:50
В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества Общество, 15:33
В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России Общество, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27