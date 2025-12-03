Парламент Петербурга поддержал в I чтении поправки о реновации хрущевок

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении поправки в городские законы о комплексном развитии территорий (КРТ). Один из законопроектов даст местному правительству право самостоятельно определять оператора программы КРТ, а другой — отменит автоматическое включение домов в нее.

КРТ — инициатива по реновации городской застройки в Петербурге путем сноса ветхих зданий и строительства нового жилья и инфраструктуры. В разработке поправок в законы о расселении хрущевок принимали участие все шесть фракций Законодательного собрания. После их принятия расселение стало добровольным, а собственников допустимо переселять только в пределах их или же соседнего муниципального образования. При письменном согласии возможен переезд и в другие муниципалитеты.

Кроме того, изменится порядок назначения структуры, отвечающей за реализацию проектов КРТ и взаимодействие с жителями расселяемых квартир. Правительство Петербурга получит полномочия определять юрлицо, которое станет оператором КРТ. Планируется, что собственниками оператора станут сам город и выбранный им инвестор. Смольному будет принадлежать (более 50%) в юрлице.