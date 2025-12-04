Эксперты назвали регионы, где дороже всего бутерброд с красной икрой
На конец 2025 года бутерброд с красной икрой для россиян обойдется примерно в 160 руб. вместо 114 руб. в 2024-м — за год стоимость выросла на 39,7%. Это следует из подсчетов консалтинговой компании Neo (есть у РБК).
Ключевой ингредиент — красная икра — в рознице подорожала за год на 42,1% (с 6716 до 9546 руб. за кг), сливочное масло и белый хлеб — на 23,2 и 14,2% соответственно. Расти стоимость бутерброда начала с осени 2024 года, с сентября по декабрь 2024 года бутерброд с икрой подорожал на 30,8% (с 104 руб. в сентябре до 155 руб. в декабре).
Регионы, где дороже всего бутерброд с красной икрой:
- Мурманская область — 208 руб.
- Архангельская область — 195 руб.
- Севастополь — 189 руб.
- Тамбовская область — 188 руб.
- Крым — 186 руб.
- Вологодская область — 185 руб.
- Чечня — 175 руб.
- Москва — 174 руб.
- Ставропольский край — 174 руб.
- Марий Эл — 173 руб.
Заметнее всего бутерброды подорожали в Пензенской области, республиках Мордовия и Тыва — более чем на 60%. В республиках Адыгея и Северная Осетия — Алания отмечен наименьший рост цены — на 8,5 и 16,9% соответственно.
Для расчетов использовался стандартный бутерброд: хлеб белый — 20 г, масло сливочное — 12 г, икра красная — 15 г. Расчеты произведены на основе данных Росстата.
По прогнозам Neo, в декабре 2025 года стоимость закуски изменится незначительно: разница в цене по сравнению с прошлым годом не превысит 3,5% декабрь к декабрю. «Это объясняется увеличением вылова лососевых и адаптацией производителей к текущим экономическим условиям: ключевая ставка высокая, но стабильная; обязательная маркировка стала нормой», — сообщается в отчете», — отмечают аналитики. Ожидаемая стоимость бутерброда с икрой в декабре 2025 года — около 160 руб.
Регионы, где дешевле всего бутерброд с красной икрой:
- Адыгея — 106 руб.
- Чукотка — 117 руб.
- Северная Осетия — Алания — 118 руб.
- Удмуртия — 119 руб.
- ЕАО — 129 руб.
- Якутия — 130 руб.
- Бурятия — 130 руб.
- Башкирия — 133 руб.
- Татарстан — 134 руб.
- Нижегородская область — 134 руб.
В конце 2024 года средняя стоимость бутерброда с красной икрой обновила пятилетний рекорд и достигла 146 руб., годовой рост составил 44%.
