ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества
Четверо из десяти россиян (40%) признались в ходе социологического опроса, что верят в тайные организации, которые скрыто управляют ходом событий в стране и мире. Каждый второй респондент-конспиролог принадлежит так называемому поколению застоя — рожден в период с 1948 по 1967 год. Результаты исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно этому же опросу, существование тайных организаций опровергли 46% опрошенных. Для сравнения, в 1992 году скептиков было 26%, тогда как число сторонников теорий заговоров достигало 48%.
«В 1990-е годы в России вера в тайные общества — это как интеллектуальный костыль. Когда СССР развалился, институты рухнули, а ориентиры испарились — конспирология стала спасательным кругом», — объясняет глава пресс-службы аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева. Сейчас, как считают авторы исследования, «взгляд на вещи стал более рационален».
Исследователи также поинтересовались у россиян, как часто у них возникало ощущение, что ими управляют «некие тайные силы». 85% опрошенных заявили, что никогда. В начале 90-х ответ «иногда» дали 48%.
Из свежего опроса следует, что больше всего рационально настроенных россиян находится в возрастной когорте младше 35 лет.
«Современную молодежь отличает приземленный взгляд на жизнь: зумеры и младшие миллениалы по большей части не верят в существование тайных организаций и судьбу, полагаясь на волю и разум», — заключили эксперты из ВЦИОМ.
