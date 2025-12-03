 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества

ВЦИОМ: 40% признались, что верят в тайные сообщества, управляющие миром
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Четверо из десяти россиян (40%) признались в ходе социологического опроса, что верят в тайные организации, которые скрыто управляют ходом событий в стране и мире. Каждый второй респондент-конспиролог принадлежит так называемому поколению застоя — рожден в период с 1948 по 1967 год. Результаты исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно этому же опросу, существование тайных организаций опровергли 46% опрошенных. Для сравнения, в 1992 году скептиков было 26%, тогда как число сторонников теорий заговоров достигало 48%.

«В 1990-е годы в России вера в тайные общества — это как интеллектуальный костыль. Когда СССР развалился, институты рухнули, а ориентиры испарились — конспирология стала спасательным кругом», — объясняет глава пресс-службы аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева. Сейчас, как считают авторы исследования, «взгляд на вещи стал более рационален».

ВЦИОМ сообщил, сколько россиян верят в существование инопланетян
Общество
Фото:Альберт Гарнелис / ТАСС

Исследователи также поинтересовались у россиян, как часто у них возникало ощущение, что ими управляют «некие тайные силы». 85% опрошенных заявили, что никогда. В начале 90-х ответ «иногда» дали 48%.

Из свежего опроса следует, что больше всего рационально настроенных россиян находится в возрастной когорте младше 35 лет.

«Современную молодежь отличает приземленный взгляд на жизнь: зумеры и младшие миллениалы по большей части не верят в существование тайных организаций и судьбу, полагаясь на волю и разум», — заключили эксперты из ВЦИОМ.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
ВЦИОМ социологическое исследование
Материалы по теме
ВЦИОМ узнал отношение россиян к ограничению доступа к мессенджерам
Политика
Глава ВЦИОМ рассказал, чего не хватает празднику народного единства
Общество
ВЦИОМ предупредил о грядущей «демографической зиме» и назвал пути решения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 15:59
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию Политика, 16:16
Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд Политика, 15:56
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы Спорт, 15:50
Как мыслит покупатель. И почему он отвергнет ваше предложение: 3 причины Образование, 15:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества Общество, 15:33
В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России Общество, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Заявки российских лыжников на нейтральный статус рассмотрят за 30 дней Спорт, 15:24