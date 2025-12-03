 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пашинян назвал причину бедности в Армении

Пашинян: причина бедности в Армении в отсутствии нужных навыков у малоимущих
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Проблема бедности в Армении связана с «отсутствием навыков не быть бедными» у нуждающихся граждан, считает премьер страны Никол Пашинян.

Сегодня в Национальном собрании обсуждался проект бюджета Армении на грядущий год.

«Причина не отсутствие рабочих мест, эта проблема давно решена. <...> Бедность в Армении существует только из-за отсутствия или дефицита навыков, необходимых для того, чтобы не быть бедным, среди бедных, живущих в бедности», — сказал Пашинян, выступая в парламенте (цитата по пресс-службе правительства).

При этом он отметил, что республика уже близка к решению проблемы — сейчас крайняя бедность составляет 0,6%, причем это данные 2024 года. «Старания за эти полтора года и наш экономический рост не могут не снизить этот показатель», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что путь к преодолению бедности — это труд, и, «если работа не дает обеспеченности, стоит вернуться к образованию». По его словам, основой политики в сфере благосостояния должно стать формирование актуальных навыков.

Анастасия Лежепекова
Никол Пашинян Армения бедность причина
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
