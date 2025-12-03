В СК рассказали о пропавшем в регионе поисков Усольцевых подростке

КГКУ «Спасатель» (Фото: КГКУ «Спасатель»)

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассказали о пропавшем 15-летнем подростке, поиски которого проходят в регионе. Об этом сообщает «АиФ».

В пресс-службе ведомства изданию на запрос о подробностях исчезновения парня ответили: «Это суицид. Поэтому дело не комментируем».

Подросток ушел из дома в селе Зыково 28 ноября около 12:00. Последний раз его могли видеть на Октябрьском мосту в Красноярске. 2 декабря спасатели обследовали 30 км береговой линии в этом районе по заявке полиции, но поиски результатов не принесли.