11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП

Никодем Марецки в фильме «Белая храбрость»,2024 год (Фото: Balapolis)

11-летний польский актер Никодем Марецки, известный по фильмам «Белая храбрость» и «По уши влюблен», погиб в результате ДТП после выхода из школьного автобуса. Об этом сообщает польский телеканал Polsat News.

По предварительным данным, мальчик выбежал из автобуса и был сбит автомобилем. Спасти его не удалось. Актер погиб 27 ноября.

Следствие установило, что водитель автомобиля был трезв и не превышал скорость. Прокуратура пока не предъявила ему обвинений, заявив, что для этого «нет оснований».

Похороны молодого актера назначены на 3 декабря.

В военной драме «Белая храбрость», которая рассказывает о сотрудничестве части польских горцев с немецкими оккупантами, юный актер исполнил роль брата главной героини.