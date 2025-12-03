11-летний польский актер Никодем Марецки погиб в ДТП
11-летний польский актер Никодем Марецки, известный по фильмам «Белая храбрость» и «По уши влюблен», погиб в результате ДТП после выхода из школьного автобуса. Об этом сообщает польский телеканал Polsat News.
По предварительным данным, мальчик выбежал из автобуса и был сбит автомобилем. Спасти его не удалось. Актер погиб 27 ноября.
Следствие установило, что водитель автомобиля был трезв и не превышал скорость. Прокуратура пока не предъявила ему обвинений, заявив, что для этого «нет оснований».
Похороны молодого актера назначены на 3 декабря.
В военной драме «Белая храбрость», которая рассказывает о сотрудничестве части польских горцев с немецкими оккупантами, юный актер исполнил роль брата главной героини.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили