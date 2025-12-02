В Госдуме сравнили зависимость от соцсетей с ВИЧ-инфекцией
В Госдуме депутат Олег Леонов в ходе круглого стола сравнил влияние социальных сетей на молодежь с воздействием ВИЧ-инфекции на организм. По его словам, скроллинг ленты и просмотр роликов в соцсетях могут снижать «информационный иммунитет» так же, как ВИЧ ослабляет иммунную систему. Запись эфира круглого стола размещена на сайте Госдумы.
Леонов заявил, что алгоритмы рекомендаций в соцсетях, провоцируя выброс дофамина, «повреждают психику и снижают способность критически мыслить». Он сослался на американское исследование, в котором, по его словам, участвовало более 98 тыс. человек.
По мнению Леонова, критическое мышление выполняет роль иммунитета, а ВИЧ сегодня — это «скроллинг соцсетей и просмотр рилсов». Он добавил, что информационные диверсии, которые обычный человек распознает, для молодежи, «зараженной социальными сетями», могут стать критичными.
