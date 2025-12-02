В Брянске конь сбил с ног ребенка на детской площадке
В Брянске следователи устанавливают обстоятельства происшествия с ребенком на детской площадке — они проверяют сообщения о том, что на детской площадке на ул. Воровского лошадь сбила с ног несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По данным ведомства, следователи обратились к участникам ЧП и очевидцам — их пригласили в следственные органы с просьбой рассказать о случившемся.
Состояние ребенка не уточнятся.
Минувшей весной в Новокузнецке кони сбили ребенка во дворе многоэтажного жилого дома, а затем убежали с места выпаса. У пострадавшей семилетней девочки диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
