Многодетного отца обвинили в гибели троих детей при пожаре на Урале
В Свердловской области многодетного отца, потерявшего троих детей в пожаре, обвинили в их смерти, сообщает региональное управление СК.
Пожар в поселке Логиново под Екатеринбургом произошел в ночь на 5 сентября. В двухэтажном доме находились супруги и их семеро детей, из которых трое — два мальчика и девочка — погибли. Дом сгорел почти полностью.
Предварительно установлено, что возгорание началось с санузла, там была неисправна электропроводка. По данным следствия, глава семьи, зная об этом, не соблюдал требований пожарной безопасности и допустил эксплуатацию сети, не устранив неисправность.
«В результате допущенных им нарушений <...> в указанном частном доме произошло возгорание из-за теплового проявления электрического тока в условиях аварийного режима работы электросети и электрооборудования в очаге пожара», — говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), ему грозит до четырех лет лишения свободы. Вину мужчина признал, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
