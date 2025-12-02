На Урале многодетного отца будут судить за гибель троих его детей в пожаре

Многодетного отца обвинили в гибели троих детей при пожаре на Урале

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Свердловской области многодетного отца, потерявшего троих детей в пожаре, обвинили в их смерти, сообщает региональное управление СК.

Пожар в поселке Логиново под Екатеринбургом произошел в ночь на 5 сентября. В двухэтажном доме находились супруги и их семеро детей, из которых трое — два мальчика и девочка — погибли. Дом сгорел почти полностью.

Предварительно установлено, что возгорание началось с санузла, там была неисправна электропроводка. По данным следствия, глава семьи, зная об этом, не соблюдал требований пожарной безопасности и допустил эксплуатацию сети, не устранив неисправность.

«В результате допущенных им нарушений <...> в указанном частном доме произошло возгорание из-за теплового проявления электрического тока в условиях аварийного режима работы электросети и электрооборудования в очаге пожара», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), ему грозит до четырех лет лишения свободы. Вину мужчина признал, дело передано в суд для рассмотрения по существу.