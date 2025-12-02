Трамп за полвечера опубликовал более 160 постов в Truth Social

Daily Beast: Трамп за четыре часа опубликовал более 160 постов в Truth Social

Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером примерно за четыре часа опубликовал более 160 постов в собственной соцсети Truth Social, сообщает Daily Beast.

Большинство из них — репосты «MAGA-дружественного контента», включая посты со страниц телеканала Fox News, видеоблогера-консерватора Бенни Джонсона и радиоведущего Алекса Джонса. Последнего некоторые американские СМИ называют «праворадикальным», но сам Джонс отрицает это и считает себя либертарианцем.

«Более 160 постов в период с 19:09 по 23:57, <...> причем большинство были опубликованы дважды. В какой-то момент президент публиковал больше одного поста в минуту», — говорится в статье.

Глава Белого дома перед тем, как начать череду репостов, также лично написал несколько гневных сообщений. В частности, он раскритиковал сенатора Марка Келли из Аризоны, бывшего капитана ВМС и астронавта НАСА — Трамп назвал его «предателем» после того, как он вместе с коллегами-демократами снял видеоролик, в котором напомнил военнослужащим об их конституционной обязанности отказываться от выполнения незаконных приказов.

Трамп известен как активный пользователь Truth Social, но, как пишет издание, «эта волна постов даже по его меркам кажется безумной».