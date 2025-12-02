 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп за полвечера опубликовал более 160 постов в Truth Social

Daily Beast: Трамп за четыре часа опубликовал более 160 постов в Truth Social
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером примерно за четыре часа опубликовал более 160 постов в собственной соцсети Truth Social, сообщает Daily Beast.

Большинство из них — репосты «MAGA-дружественного контента», включая посты со страниц телеканала Fox News, видеоблогера-консерватора Бенни Джонсона и радиоведущего Алекса Джонса. Последнего некоторые американские СМИ называют «праворадикальным», но сам Джонс отрицает это и считает себя либертарианцем.

«Более 160 постов в период с 19:09 по 23:57, <...> причем большинство были опубликованы дважды. В какой-то момент президент публиковал больше одного поста в минуту», — говорится в статье.

Глава Белого дома перед тем, как начать череду репостов, также лично написал несколько гневных сообщений. В частности, он раскритиковал сенатора Марка Келли из Аризоны, бывшего капитана ВМС и астронавта НАСА — Трамп назвал его «предателем» после того, как он вместе с коллегами-демократами снял видеоролик, в котором напомнил военнослужащим об их конституционной обязанности отказываться от выполнения незаконных приказов.

Трамп известен как активный пользователь Truth Social, но, как пишет издание, «эта волна постов даже по его меркам кажется безумной».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп соцсети Интернет репост
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 17:58
Red Bull назвал партнера Ферстаппена на сезон-2026 «Формулы-1» Спорт, 18:43
Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами» Политика, 18:36
Рынок акций упал на фоне слов Путина про войну с Европой Инвестиции, 18:35
Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря Политика, 18:26
Володин призвал Думу «не стоять в стороне» из-за «дела Долиной» Общество, 18:25
Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины Политика, 18:21
Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового Политика, 18:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры Политика, 18:19
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости Политика, 18:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ опустил курс доллара до минимума за 2,5 года Инвестиции, 18:11
Путин рассказал об особом значении Красноармейска Политика, 18:07
Путин поручил правительству создать программу IPO и SPO госкомпаний Инвестиции, 18:04