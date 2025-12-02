ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии
ВТБ планирует принять участие в финансировании строительства морского порта Найба в Якутии, об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» рассказал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко, передает ТАСС.
Порт станет большим транспортным хабом, позволит увеличить грузопоток на Северном морском пути «и связать отдаленные районы Республики Саха (Якутия) с главной транспортной артерией Севера, в том числе для целей бесперебойного осуществления северного завоза», рассказал Лукьяненко.
Возможное вложение банка может составить 10 млрд руб.
Решение о строительстве порта заложено в планы социально-экономического развития 15 опорных населенных пунктов Арктической зоны на период до 2035 года. К 2031 году в Найбе должны построить нефтебазу стоимостью около 7 млн руб.
