 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВТБ планирует принять участие в финансировании строительства морского порта Найба в Якутии, об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» рассказал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко, передает ТАСС.

Порт станет большим транспортным хабом, позволит увеличить грузопоток на Северном морском пути «и связать отдаленные районы Республики Саха (Якутия) с главной транспортной артерией Севера, в том числе для целей бесперебойного осуществления северного завоза», рассказал Лукьяненко.

Возможное вложение банка может составить 10 млрд руб.

Решение о строительстве порта заложено в планы социально-экономического развития 15 опорных населенных пунктов Арктической зоны на период до 2035 года. К 2031 году в Найбе должны построить нефтебазу стоимостью около 7 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
ВТБ порт Якутия «Россия зовет!»
Материалы по теме
ВТБ спрогнозировал рост дохода россиян со вкладов в 1,5 раза
Финансы
Первый зампред ВТБ предложил альтернативу плавающему курсу рубля
Финансы
Первый зампред ВТБ написал о безумных качелях рубля и пакте ЦБ с властями
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 16:58
Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым Политика, 17:09
ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству Политика, 17:00
АвтоВАЗ озвучил планы по продажам машин в 2025 году Авто, 17:00
Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться Спорт, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине Политика, 16:54
Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом Политика, 16:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве Политика, 16:51
Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным Политика, 16:47
ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии Бизнес, 16:45
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву Общество, 16:36
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 16:34
В России открылся первый кластер видеоигр и анимации Отрасли, 16:31