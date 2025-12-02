 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд наказал россиянина за измененное изображение из «Маши и Медведя»

Петербуржца наказали за пост с волком-фашистом из мультфильма «Маша и Медведь»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 50 часов обязательных работ россиянину Михаилу Чеснокову, опубликовавшему в соцсети измененное изображение волка из мультфильма «Маша и Медведь».

По данным пресс-службы городских судов, на версии, которую в сентябре этого года запостил осужденный, вместе с мультперсонажем изображены свастика и немецкий крест — опознавательный знак на военной технике Третьего рейха.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП — пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Максимальное наказание по данной статье — административный штраф или административный арест на срок до 15 суток.

«Чесноков вину признал частично <...> На вопрос суда, почему им размещен только волк в нацистской форме без самого мультфильма, пояснил, что ему само изображение волка показалось забавным. Дополнил, что его увлекает коллекционирование предметов, связанных со Второй мировой войной», — сообщили в пресс-службе суда.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
нацистская символика мультфильмы КоАП Санкт-Петербург
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 16:48
Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым Политика, 17:09
ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству Политика, 17:00
АвтоВАЗ озвучил планы по продажам машин в 2025 году Авто, 17:00
Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться Спорт, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине Политика, 16:54
Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом Политика, 16:51
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве Политика, 16:51
Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным Политика, 16:47
ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии Бизнес, 16:45
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву Общество, 16:36
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 16:34
В России открылся первый кластер видеоигр и анимации Отрасли, 16:31