Суд наказал россиянина за измененное изображение из «Маши и Медведя»

Петербуржца наказали за пост с волком-фашистом из мультфильма «Маша и Медведь»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 50 часов обязательных работ россиянину Михаилу Чеснокову, опубликовавшему в соцсети измененное изображение волка из мультфильма «Маша и Медведь».

По данным пресс-службы городских судов, на версии, которую в сентябре этого года запостил осужденный, вместе с мультперсонажем изображены свастика и немецкий крест — опознавательный знак на военной технике Третьего рейха.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП — пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Максимальное наказание по данной статье — административный штраф или административный арест на срок до 15 суток.

«Чесноков вину признал частично <...> На вопрос суда, почему им размещен только волк в нацистской форме без самого мультфильма, пояснил, что ему само изображение волка показалось забавным. Дополнил, что его увлекает коллекционирование предметов, связанных со Второй мировой войной», — сообщили в пресс-службе суда.