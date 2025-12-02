На Урале бывшего осужденного задержали через 5 минут после выхода из ИК
В Свердловской области осужденного, только что вышедшего на свободу из колонии, задержали спустя пять минут по новому уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.
По данным ведомства, 17 ноября в 10:15 осужденный Е. освободился из исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге, а уже в 10:20 был задержан сотрудниками оперативного управления Свердловского ГУФСИН совместно с УФСБ.
Поводом для задержания стало решение о возбуждении нового уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (склонение или вовлечение в террористическую деятельность). Следственное управление ФСБ вынесло его за четыре дня до того, как мужчина должен был выйти на свободу.
После задержания его доставили в следственный отдел УФСБ России по Свердловской области для проведения процессуальных действий.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили