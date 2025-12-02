На Урале бывшего осужденного задержали через 5 минут после выхода из ИК

На Урале бывшего осужденного задержали через 5 минут после выхода на свободу

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской области осужденного, только что вышедшего на свободу из колонии, задержали спустя пять минут по новому уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

По данным ведомства, 17 ноября в 10:15 осужденный Е. освободился из исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге, а уже в 10:20 был задержан сотрудниками оперативного управления Свердловского ГУФСИН совместно с УФСБ.

Поводом для задержания стало решение о возбуждении нового уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (склонение или вовлечение в террористическую деятельность). Следственное управление ФСБ вынесло его за четыре дня до того, как мужчина должен был выйти на свободу.

После задержания его доставили в следственный отдел УФСБ России по Свердловской области для проведения процессуальных действий.