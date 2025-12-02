В Петербурге плата за холодную воду без счетчиков вырастет вдвое
С 1 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге вырастет плата за холодную воду для жильцов квартир, где не установлены индивидуальные счетчики. Правительство утвердило изменение, согласно которому повышающий коэффициент увеличивается с 1,5 до 3. Это означает, что стоимость потребленной воды для таких квартир возрастет в два раза.
Нововведение касается только холодной воды. Тарифы на горячую воду и электроэнергию при отсутствии приборов учета пока остаются без изменений.
По данным Минстроя, цель повышения — стимулировать собственников жилья устанавливать счетчики и повысить их ответственность за отсутствие приборов учета или их несвоевременную поверку. Аналогичная норма уже действует в Москве с 2023 года.
Одновременно был скорректирован порядок доначислений при незаконном подключении к внутридомовым сетям водоснабжения. Теперь уменьшить сумму перерасчета можно будет только при обнаружении технической ошибки в расчетных документах — других законных оснований для снижения платежа не предусмотрено.
