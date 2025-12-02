 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

«Роскосмос» объяснил замену космонавта Артемьева в экипаже Crew Dragon

«Роскосмос»: вместо Артемьева в составе Crew-12 на МКС полетит Федяев
Андрей Федяев
Андрей Федяев (Фото: Роскосмос)

Космонавта Андрея Федяева включили в состав основного экипажа миссии Crew‑12 корабля SpaceX Crew Dragon вместо Олега Артемьева в связи с переходом последнего на другую работу, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Госкорпорация не уточнила, о какой работе идет речь.

По информации госкорпорации, старт миссии Crew‑12 намечен на первую половину 2026 года.

Crew Dragon — это американский многоразовый пилотируемый космический корабль, разработанный компанией SpaceX по заказу НАСА. Он является одной из двух версий корабля Dragon 2 и предназначен для транспортировки экипажа на Международную космическую станцию (МКС) и его возвращения на Землю.

Миссия Crew-11 стартовала 1 августа 2025 года, а стыковка с МКС произошла 2 августа 2025 года. Запуск был осуществлен ракетой Falcon 9 с космодрома во Флориде.

«Роскосмос» привел информацию о Федяеве. Его зачислил в отряд космонавтов в 2013 году. В 2023 году Федяев уже летал в составе экипажа Crew Dragon в рамках миссии Crew-6. В том же году Федяева наградили медалью Юрий Гагарина. Полет в составе Crew-12 будет вторым для Федяева.

Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» вернулся на Землю
Общество

Олег Артемьев родился в 1970 году в Риге. Согласно информации на сайте Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, совершил три полета в космос и провел там в общей сложности 560 суток. С 2019 года — депутат Московской городской Думы, член «Единой России».

Также Артемьев неоднократно фотографировал земные объекты, находясь на МКС. В августе космонавт показал, как выглядит самая южная точка полуострова Камчатка, а в июле показал с борта космической станции Кавказский хребет.

