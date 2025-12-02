 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Чиновникам и депутатам Петербурга оплатят полисы ДМС за счет бюджета

Фото: Юрий Чичиков для РБК
Фото: Юрий Чичиков для РБК

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на прошлой неделе приняло закон, который позволит оплачивать полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для государственных служащих из городского бюджета. Документ был одобрен сразу в двух чтениях. Об этом сообщает «Фонтанка».

Изначально законопроект касался только порядка ухода в отпуск госслужащих, однако в него была внесена поправка о введении ДМС. Как пояснил «Фонтанке» один из авторов поправки, депутат Денис Четырбок, такая возможность была предоставлена регионам на федеральном уровне.

«Будут еще конкурсные процедуры, тогда будет понятно, сколько будет стоить программа городу», — отметил Четырбок. Он добавил, что чиновники и депутаты по-прежнему смогут пользоваться и обычным полисом ОМС, так как в стандартный пакет ДМС входят не все услуги — например, обычно не включена стоматология. По словам депутата, сейчас многие крупные предприятия, такие как метрополитен, уже предоставляют своим сотрудникам ДМС.

Согласно закону, право на получение полиса ДМС за бюджетный счет получат все госслужащие Санкт-Петербурга: сотрудники администрации (Смольного), депутаты ЗакСа и их помощники.

При этом для высшего руководства — лиц, замещающих государственные должности (например, губернатора), и руководителей высшего ранга — предусмотрена расширенная льгота. Им можно будет застраховать за счет бюджета не только себя, но и членов своих семей.

Закон должен вступить в силу с января 2026 года. Точная стоимость программы для городского бюджета станет известна после проведения конкурсных процедур по выбору страховой компании.

Теги
Ксения Потрошилина
ДМС Законодательное собрание Санкт-Петербург полис чиновники
