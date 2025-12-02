С бывших топ-менеджеров «Мечела» взыскали 560 млн. руб.
С бывших топ-менеджеров компании «Мечел» и экс-собственницы международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» взыскали 560 млн. руб., при этом освободив их от уголовного наказания в связи с истечением срока давности. Решение принял Мещанский районный суд Москвы, передает «Коммерсантъ».
Ранее издание сообщало, что прокурор требовал признать виновными бывшего финансового директора «Мечела» Сергея Резонтова, директора департамента договорных и международных корпоративных дел Татьяну Прокофьеву и экс-собственницу UFS и «Арбат Финанс» Елену Железнову в хищении почти 16 млн. акций компании. При этом он ходатайствовал об освобождении всех троих от отбывания наказания, поскольку с момента совершения преступления прошло более 10 лет. Судебный процесс начался в сентябре 2024 года, когда срок давности уже истек.
Защита Резонтова и Железновой настаивала на оправдательном приговоре, а Прокофьева не возражала против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.
По версии следствия, в 2012–2014 годах фигуранты убедили руководство кипрской Calridge Limited, владевшей акциями «Мечела», и председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить невыгодные договоры под залог акций ПАО «Мечел», а затем похитили их.
Для Железновой это второе дело, связанное с акциями «Мечела». В 2022 году ее приговорили к 6,5 годам колонии за хищение 14 млн акций на 2,6 млрд. руб.
