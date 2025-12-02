 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

С бывших топ-менеджеров «Мечела» взыскали 560 млн. руб.

В Москве с бывших топ-менеджеров «Мечела» взыскали 560 млн. руб.
Сергей Резонтов
Сергей Резонтов (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

С бывших топ-менеджеров компании «Мечел» и экс-собственницы международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» взыскали 560 млн. руб., при этом освободив их от уголовного наказания в связи с истечением срока давности. Решение принял Мещанский районный суд Москвы, передает «Коммерсантъ».

Ранее издание сообщало, что прокурор требовал признать виновными бывшего финансового директора «Мечела» Сергея Резонтова, директора департамента договорных и международных корпоративных дел Татьяну Прокофьеву и экс-собственницу UFS и «Арбат Финанс» Елену Железнову в хищении почти 16 млн. акций компании. При этом он ходатайствовал об освобождении всех троих от отбывания наказания, поскольку с момента совершения преступления прошло более 10 лет. Судебный процесс начался в сентябре 2024 года, когда срок давности уже истек.

Защита Резонтова и Железновой настаивала на оправдательном приговоре, а Прокофьева не возражала против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.

По версии следствия, в 2012–2014 годах фигуранты убедили руководство кипрской Calridge Limited, владевшей акциями «Мечела», и председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить невыгодные договоры под залог акций ПАО «Мечел», а затем похитили их.

Для Железновой это второе дело, связанное с акциями «Мечела». В 2022 году ее приговорили к 6,5 годам колонии за хищение 14 млн акций на 2,6 млрд. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
«Мечел» акции «Мечела» взыскание топ-менеджеры
Материалы по теме
С «крабового короля» потребовали взыскать более 4,2 млрд руб.
Общество
С обвиняемых в хищениях на белгородских фортификациях взыскали ₽1 млрд
Политика
С бывшего замглавы Генштаба и сообщников взыскали более 1,4 млрд руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:18 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:18
Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела» Политика, 15:36
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10