Военная операция на Украине⁠,
Экс-режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко погиб в зоне СВО

45-летний экс-режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко погиб в зоне СВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Хомко
Василий Хомко (Фото: unianlite / Telegram)

Василий Хомко, украинский режиссер, работавший над популярным тревел-шоу «Орел и решка», погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила его супруга Галина Спивак в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

По ее данным, Хомко присоединился к Вооруженным силам Украины в 2022 году. В начале октября семья получила сообщение о том, что он пропал без вести, позже было подтверждено, что режиссер погиб 2 октября. На момент гибели ему было 45 лет.

«Пятница!» прекратила сотрудничество с производителем «Орла и решки»
Технологии и медиа
Фото:Александр Янышев / РИА Новости

«Орел и решка» — шоу, в котором два ведущих отправляются в путешествие по разным городам мира. Один из них путешествует на $100, другой — не ограничен в финансах и пользуется безлимитной «золотой» картой. В феврале 2022 года российский телеканал «Пятница» сообщил о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном, который занимался производством программы.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Военная операция на Украине режиссер гибель «Орел и решка»
