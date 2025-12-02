Экс-режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко погиб в зоне СВО
Василий Хомко, украинский режиссер, работавший над популярным тревел-шоу «Орел и решка», погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила его супруга Галина Спивак в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).
По ее данным, Хомко присоединился к Вооруженным силам Украины в 2022 году. В начале октября семья получила сообщение о том, что он пропал без вести, позже было подтверждено, что режиссер погиб 2 октября. На момент гибели ему было 45 лет.
«Орел и решка» — шоу, в котором два ведущих отправляются в путешествие по разным городам мира. Один из них путешествует на $100, другой — не ограничен в финансах и пользуется безлимитной «золотой» картой. В феврале 2022 года российский телеканал «Пятница» сообщил о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном, который занимался производством программы.
