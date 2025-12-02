Immorta Bio создала вакцину SenoVax, которая борется с клетками старения
Компания Immorta Bio из Майами заявила о прорыве в борьбе со старением. Она опубликовала патентную заявку на SenoVax — первую в своем роде терапию, которая обучает иммунную систему находить и уничтожать состарившиеся клетки организма. Эти клетки, накапливаясь с возрастом, считаются одной из ключевых причин развития хронических болезней и рака. Об этом сообщает Longevity Technology.
Новый подход кардинально отличается от существующих методов. Вместо химического уничтожения стареющих клеток препаратами SenoVax работает по принципу вакцины. Она «тренирует» иммунитет самостоятельно и постоянно распознавать вредные клетки, что потенциально безопаснее и может давать долгосрочный эффект.
Основная цель терапии — сенесцентные клетки. Они перестают делиться, но не умирают, выделяя вредные вещества, которые вызывают воспаление, ускоряют износ органов и создают благоприятную среду для роста опухолей. Удаление этих клеток — одна из самых многообещающих стратегий в современной науке о долголетии.
Ключевая особенность SenoVax — двойное действие. По данным компании, в исследованиях на животных терапия не только замедляла процессы старения, но и подавляла рост различных видов рака (легких, молочной железы, мозга, кожи, поджелудочной железы). Механизм — не прямое воздействие на опухоль, а лишение ее поддержки со стороны стареющих клеток.
«Уничтожая сенесцентные клетки, мы атакуем саму основу старения и одновременно разрушаем микроокружение, необходимое для выживания рака», — пояснил президент компании доктор Томас Ишим.
В долгосрочной перспективе компания видит в этом возможность не просто лечить болезни, а модифицировать сам процесс старения. В доклинических испытаниях на животных SenoVax, по заявлению Immorta Bio, увеличивал продолжительность здоровой жизни более чем на 100%.
Платформа SenoVax лишь одна часть стратегии компании. Другой компонент, StemCellRevivify, предназначен для регенерации тканей с помощью стволовых клеток. Вместе они должны бороться с двумя главными причинами угасания — накоплением повреждений и утратой способности к восстановлению.
В настоящее время терапия SenoVax уже находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору США. Первые клинические испытания планируется провести на пациентах с запущенным раком легких. В случае успеха компания намерена расширить исследования на другие возрастные заболевания, а в итоге — на лечение старения как такового.
