Bloomberg узнал, что КНР впервые за 33 года введет налог на контрацептивы
Китай впервые более чем за 30 лет введет налог на противозачаточные препараты и контрацептивы, включая презервативы, он составит 13%, сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что соответствующие поправки вступают в силу в январе 2026 года. Как указывают авторы статьи, население Китая сокращается уже в течение трех лет, и налог на контрацептивы — «очередная попытка обратить вспять падение рождаемости, которое грозит еще больше замедлить экономику страны».
Товары этой категории облагались НДС с 1993 года, когда в Китае проводилась так называемая политика одного ребенка («одна семья — один ребенок») Она действовала в Китае с 1979 по 2015 год с целью замедлить рост населения и снизить нагрузку на ресурсы государства. Штраф за рождение второго ребенка в разные периоды мог составлять до восьми средних доходов.
В 2015 году китайским семьям было официально разрешено иметь двоих детей, а в середине 2021-го высшее руководство КНР приняло решение разрешить гражданам иметь до трех детей. Годом ранее уровень рождаемости в КНР упал почти на 15%.
По данным Национального бюро статистики КНР, за 2024 год население основной территории Китая сократилось на 1,39 млн человек — до 1,4083 млрд (без учета жители Гонконга, Макао и Тайваня, который официальный Пекин считает частью КНР, а также иностранцев). Причиной сокращения населения НБС назвало то, что за год людей в стране умерло больше, чем родилось.
