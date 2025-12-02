 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал, что КНР впервые за 33 года введет налог на контрацептивы

Bloomberg: Китай впервые за 33 года введет налог на контрацептивы
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Китай впервые более чем за 30 лет введет налог на противозачаточные препараты и контрацептивы, включая презервативы, он составит 13%, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что соответствующие поправки вступают в силу в январе 2026 года. Как указывают авторы статьи, население Китая сокращается уже в течение трех лет, и налог на контрацептивы — «очередная попытка обратить вспять падение рождаемости, которое грозит еще больше замедлить экономику страны».

Товары этой категории облагались НДС с 1993 года, когда в Китае проводилась так называемая политика одного ребенка («одна семья — один ребенок») Она действовала в Китае с 1979 по 2015 год с целью замедлить рост населения и снизить нагрузку на ресурсы государства. Штраф за рождение второго ребенка в разные периоды мог составлять до восьми средних доходов.

В 2015 году китайским семьям было официально разрешено иметь двоих детей, а в середине 2021-го высшее руководство КНР приняло решение разрешить гражданам иметь до трех детей. Годом ранее уровень рождаемости в КНР упал почти на 15%.

По данным Национального бюро статистики КНР, за 2024 год население основной территории Китая сократилось на 1,39 млн человек — до 1,4083 млрд (без учета жители Гонконга, Макао и Тайваня, который официальный Пекин считает частью КНР, а также иностранцев). Причиной сокращения населения НБС назвало то, что за год людей в стране умерло больше, чем родилось.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Китай рождаемость демография контрацептивы презервативы
Материалы по теме
АТОР сообщила, на сколько вырастет турпоток из Китая после отмены виз
Общество
Чечня стала лидером среди регионов по рождаемости в 2024 году
Общество
Пашинян рассказал, что дети в Армении не знают принадлежность Арарата
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 13:58 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 13:58
Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за 1,5 часа Общество, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Тренер заявил, что пока рано праздновать допуск лыжников на турниры FIS Спорт, 13:56
Четырехчасовые собеседования и тест-драйвы: необычные практики найма Образование, 13:55
Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля Финансы, 13:53
Самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково Политика, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Переговоры Путина и Уиткоффа начнутся после 17:00 мск Политика, 13:45
Бывший зампред ЦБ оценил идею создания в России валютного коридора
РАДИО
 Финансы, 13:43
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Валюта Индии рекордно упала, курс доллара впервые превысил 90 рупий Инвестиции, 13:31
Telegram за сутки заблокировал более 510 тыс. каналов и пабликов Общество, 13:30
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников от турниров Спорт, 13:30
ИИ-агенты смогли взломать смарт-контракты на миллионы долларов Крипто, 13:30