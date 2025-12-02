 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Житель Кубани купил ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии

Фото: proc_23 / Telegram
Фото: proc_23 / Telegram

В Тихорецке Краснодарского края прокуратура начала проверку после жалобы местного жителя, который купил в магазине опасную для здоровья рыбу. Инцидент произошел в конце ноября 2025 года. Об этом сообщает ведомство.

28 ноября мужчина приобрел в одном из сетевых магазинов в центре города свежемороженую скумбрию. После разморозки он обнаружил, что та имеет необычный вид и похожа на серебристого иглобрюха — морскую рыбу, содержащую смертельно опасный нервно-паралитический яд тетродотоксин. Употребление такой рыбы в пищу может привести к тяжелому отравлению и летальному исходу.

По данному факту Тихорецкая межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о качестве и безопасности продуктов питания. Директору магазина уже объявлено предостережение о недопустимости нарушений. По информации прокуратуры, руководство магазина приняло срочные меры для усиления внутреннего контроля за продукцией.

Параллельно следственный отдел проводит собственную процессуальную проверку, ход которой контролируют прокуроры.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
рыба Здоровье Краснодарский край
