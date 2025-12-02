Житель Кубани купил ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии
В Тихорецке Краснодарского края прокуратура начала проверку после жалобы местного жителя, который купил в магазине опасную для здоровья рыбу. Инцидент произошел в конце ноября 2025 года. Об этом сообщает ведомство.
28 ноября мужчина приобрел в одном из сетевых магазинов в центре города свежемороженую скумбрию. После разморозки он обнаружил, что та имеет необычный вид и похожа на серебристого иглобрюха — морскую рыбу, содержащую смертельно опасный нервно-паралитический яд тетродотоксин. Употребление такой рыбы в пищу может привести к тяжелому отравлению и летальному исходу.
По данному факту Тихорецкая межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о качестве и безопасности продуктов питания. Директору магазина уже объявлено предостережение о недопустимости нарушений. По информации прокуратуры, руководство магазина приняло срочные меры для усиления внутреннего контроля за продукцией.
Параллельно следственный отдел проводит собственную процессуальную проверку, ход которой контролируют прокуроры.
