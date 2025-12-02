 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Осужденный за незаконную охоту Рашкин хочет вернуться в Госдуму

Ведомости: осужденный за незаконную охоту Рашкин хочет вернуться в Госдуму
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которого в 2022 году лишили мандата после суда за незаконную охоту, может снова баллотироваться в парламент. Его кандидатуру рассматривают для выдвижения на выборах в Госдуму в 2026 году от Иркутской области, сообщают «Ведомости». Сам Рашкин не стал подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на преждевременность комментариев.

В Иркутском обкоме КПРФ сообщили, что вопрос пока не обсуждался, но назвали идею интересной. Окончательное решение остается за руководством партии. Возможность выдвижения связана с освободившимся в регионе округом после перехода действующего депутата-коммуниста Михаила Щапова в Счетную палату.

Политическая карьера Рашкина резко остановилась осенью 2021 года, когда его задержали в Саратовской области с тушей убитого лося. Суд признал его виновным в незаконной охоте, приговорив к условному сроку, после чего Госдума лишила его депутатской неприкосновенности и мандата. В мае 2024 года судимость с него была снята.

Эксперты сомневаются в успехе такой кампании. Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко отметил, что в Иркутской области исторически настороженно относятся к кандидатам без глубоких местных корней. Репутация Рашкина серьезно пострадала из-за скандала, сообщил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. При этом в своих прежних регионах — Москве и Саратовской области — у него также немного шансов на победу. Если выдвижение всё же состоится, Рашкин может стать первым в истории российского парламента депутатом, который вернется в Госдуму после досрочной потери мандата.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
