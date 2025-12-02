 Перейти к основному контенту
Политика
0

Хинштейн рассказал Путину, как появился Колобок

Губернатор Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Администрация Президента России)

Хинштейн рассказал Путину, как появился Колобок
Video

Сказочный персонаж Колобок имеет курские корни, заявил глава Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во время встречи с главой государства губернатор рассказал о реновации детского парка в центре Курска, которому вернули историческое название — парк Пионеров, а на территории установили скульптуру Колобка.

«Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева: еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», — рассказал Хинштейн (цитата по пресс-службе Кремля).

Екатерина Авдеева — русская писательница, фольклорист, автор русских народных сказок и книг по домоводству. Одна из первых собирательниц сибирского фольклора. Родилась в Курске, но с детства жила в Иркутске.

Сборник, о котором говорил Хинштейн, был издан анонимно, но авторство принадлежит Авдеевой. Записанные сказки были включены в издание «Народные русские сказки» известного собирателя русского фольклора Александра Афанасьева.

Анастасия Лежепекова
Александр Хинштейн русские сказки Курская область Курск
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
