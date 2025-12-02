Хинштейн рассказал Путину, как появился Колобок
Сказочный персонаж Колобок имеет курские корни, заявил глава Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Во время встречи с главой государства губернатор рассказал о реновации детского парка в центре Курска, которому вернули историческое название — парк Пионеров, а на территории установили скульптуру Колобка.
«Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева: еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», — рассказал Хинштейн (цитата по пресс-службе Кремля).
Екатерина Авдеева — русская писательница, фольклорист, автор русских народных сказок и книг по домоводству. Одна из первых собирательниц сибирского фольклора. Родилась в Курске, но с детства жила в Иркутске.
Сборник, о котором говорил Хинштейн, был издан анонимно, но авторство принадлежит Авдеевой. Записанные сказки были включены в издание «Народные русские сказки» известного собирателя русского фольклора Александра Афанасьева.
