Дочь Александра Градского отсудила у жилищника Москвы более 5 млн руб.

Мария Градская и Александр Градский (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Дочь покойного музыканта и композитора Александра Градского Мария Градская выиграла судебный процесс против столичной управляющей организации. Суд удовлетворил ее иск о возмещении ущерба, нанесенного заливом квартиры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные московского суда.

Ответчиком по делу выступало ГБУ «Жилищник района Тверской». Как ранее сообщали СМИ, сумма ущерба, на которую претендовала истец, оценивалась более чем в 5 млн руб. Иск поступил в суд еще в декабре 2023 года.

В ходе разбирательства представители жилищника просили суд назначить экспертизу, чтобы установить точные причины залива, а также стоимость восстановительного ремонта и поврежденного имущества. Суд это ходатайство удовлетворил, однако результаты проведенной экспертизы в публичных документах не раскрываются.

В итоге Тверской районный суд Москвы полностью удовлетворил требования Марии Градской. Точная сумма, которую управляющая компания обязана выплатить, в картотеке суда не указана, но она соответствует заявленным в иске миллионам рублей.