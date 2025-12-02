Дочь Александра Градского отсудила у жилищника Москвы более 5 млн руб.
Дочь покойного музыканта и композитора Александра Градского Мария Градская выиграла судебный процесс против столичной управляющей организации. Суд удовлетворил ее иск о возмещении ущерба, нанесенного заливом квартиры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные московского суда.
Ответчиком по делу выступало ГБУ «Жилищник района Тверской». Как ранее сообщали СМИ, сумма ущерба, на которую претендовала истец, оценивалась более чем в 5 млн руб. Иск поступил в суд еще в декабре 2023 года.
В ходе разбирательства представители жилищника просили суд назначить экспертизу, чтобы установить точные причины залива, а также стоимость восстановительного ремонта и поврежденного имущества. Суд это ходатайство удовлетворил, однако результаты проведенной экспертизы в публичных документах не раскрываются.
В итоге Тверской районный суд Москвы полностью удовлетворил требования Марии Градской. Точная сумма, которую управляющая компания обязана выплатить, в картотеке суда не указана, но она соответствует заявленным в иске миллионам рублей.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили