Общество⁠,
0

Пассажиры задержавшегося поезда «Сапсан» приехали в Москву

Пассажиры задержанного поезда № 785 «Сапсан» отправились из Санкт-Петербурга в Москву, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем телеграм-канале.

Поезд задержали на перегоне Тосно — Ушаки в 21:18 по техническим причинам. После пассажиров пересадили в резервный состав поезда и в 00:39 отправили в Москву со станции Ушаки.

Состав должен был прибыть в Москву в 04:00. Октябрьская железная дорога принесла свои извинения и предложила частичную компенсацию за задержку.

«За доставленные неудобства пассажирам поезда № 785 «Сапсан» <...> полагается компенсация в размере 50% от стоимости проезда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Александра Озерова
задержка поезда задержка поездов «Сапсан» Москва Санкт-Петербург
