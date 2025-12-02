Пассажиры задержавшегося поезда «Сапсан» приехали в Москву
Пассажиры задержанного поезда № 785 «Сапсан» отправились из Санкт-Петербурга в Москву, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем телеграм-канале.
Поезд задержали на перегоне Тосно — Ушаки в 21:18 по техническим причинам. После пассажиров пересадили в резервный состав поезда и в 00:39 отправили в Москву со станции Ушаки.
Состав должен был прибыть в Москву в 04:00. Октябрьская железная дорога принесла свои извинения и предложила частичную компенсацию за задержку.
«За доставленные неудобства пассажирам поезда № 785 «Сапсан» <...> полагается компенсация в размере 50% от стоимости проезда», — говорится в сообщении пресс-службы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили