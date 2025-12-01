Мэра во Франции осудили за шантаж интимными видео
Действующий мэр французского города Сент-Этьен Гаэль Пердрио приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о шантаже с использованием интимных видео. Приговор вынес суд Лиона. Об этом сообщает газета Le Monde.
53-летнего политика признали виновным в шантаже, преступном сговоре и растрате государственных средств. Суд также вынес ему наказание в виде лишения права быть избранным на пять лет с немедленным вступлением в силу, что означает отстранение от должности мэра.
По версии суда, Пердрио организовал скрытую съемку своего заместителя Жиля Артига, а затем шантажировал его полученным видео.
Председатель суда Брижит Верне заявила, что суд не нашел оправданий для действий мэра, подчеркнув «обязанность образцового поведения» избранных лиц. После оглашения приговора Пердрио заявил о своей невиновности и намерении подать апелляцию.
Перед судом также предстали сообщники мэра — бывший глава администрации Пьер Готьери получил четыре года лишения свободы, два из которых — условно, а соучастники Сами Кефи-Жером и Жиль Россари-Ленгле — по четыре года, год из которых — условно.
