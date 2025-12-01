 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Таганрога рассказали о судьбе статуи Павла Деревянко

Статую актера Павла Деревянко сдуло ветром в Таганроге
Фото: tutina / Telegram
Фото: tutina / Telegram

Власти Таганрога заявили, что к ним с инициативой по установке памятника актеру Павлу Деревянко никто не обращался, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.

Местная жительница по имени Ирина в разговоре с агентством уточнила, что скульптуру решил поставить поклонник творчества Деревянко, также уроженца Таганрога. Вскоре статую обнаружили лежащей на земле. «Памятник был неустойчивый, и, скорее всего, он от ветра упал», — сказала она.

Ранее «Блокнот Ростов-на-Дону» писал, что в Таганроге появился памятник Деревянко с ‭«Оскаром» в руке — его установили на ул. Котлостроительной, во дворе, где прошло детство актера. Скульптура вызвала у жителей неоднозначную реакцию — как из-за внешнего вида, так и из-за локации — ранее здесь находилась несанкционированная свалка. Позже «Национальная Служба Новостей» и «МК-на-Дону» сообщили, что статуя была сломана: на постаменте осталась лишь половина одной ноги. Как писал телеграм-канал SHOT, скульптура простояла на месте меньше суток.

Сам Деревянко заявил, что статуя была установлена его друзьями перед выходом его нового фильма.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
скульптура Таганрог Ростовская область Павел Деревянко
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 20:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 20:57
Роднина заступилась за Большунова, который нанес травму сопернику Спорт, 20:57
Сотни фанатов встретили «Ниццу» с дымовыми шашками после нового проигрыша Спорт, 20:51
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Эрдоган увидел эскалацию конфликта на Украине в атаках на танкеры Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Макрон отказался «читать нотации» Украине из-за коррупционного скандала Политика, 20:33
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 20:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Ozon опровергли списание чаевых без согласия клиента Общество, 20:26
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 20:24
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В метро Москвы появится станция «Луганская» Город, 20:10
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
КС разъяснил права собственников земельных участков в охранных зонах Недвижимость, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46