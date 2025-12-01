Власти Таганрога рассказали о судьбе статуи Павла Деревянко

Фото: tutina / Telegram

Власти Таганрога заявили, что к ним с инициативой по установке памятника актеру Павлу Деревянко никто не обращался, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.

Местная жительница по имени Ирина в разговоре с агентством уточнила, что скульптуру решил поставить поклонник творчества Деревянко, также уроженца Таганрога. Вскоре статую обнаружили лежащей на земле. «Памятник был неустойчивый, и, скорее всего, он от ветра упал», — сказала она.

Ранее «Блокнот Ростов-на-Дону» писал, что в Таганроге появился памятник Деревянко с ‭«Оскаром» в руке — его установили на ул. Котлостроительной, во дворе, где прошло детство актера. Скульптура вызвала у жителей неоднозначную реакцию — как из-за внешнего вида, так и из-за локации — ранее здесь находилась несанкционированная свалка. Позже «Национальная Служба Новостей» и «МК-на-Дону» сообщили, что статуя была сломана: на постаменте осталась лишь половина одной ноги. Как писал телеграм-канал SHOT, скульптура простояла на месте меньше суток.

Сам Деревянко заявил, что статуя была установлена его друзьями перед выходом его нового фильма.