 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Парке Горького открылась фотовыставка о программе «Московские кварталы»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

В столичном Парке Горького открылась фотовыставка, посвященная городской программе комплексного развития жилых районов «Московские кварталы». Экспозиция бесплатна для посещения и будет работать до конца декабря, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы) Владислав Овчинский.

«Фотовыставка покажет жителям и гостям столицы, как проекты городского застройщика отражают профессионализм в градостроительстве», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента. По его словам, программа «Московские кварталы» комплексно улучшает качество жизни москвичей благодаря одновременному возведению новых домов с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Городская программа «Московские кварталы» предусматривает строительство комфортных квартир для свободной продажи в современных многоэтажках. Городские власти полностью контролируют все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода объектов в эксплуатацию и передачи под заселение.

Овчинский пояснил, что Москва постоянно анализирует потребность в жилье, исходя из прогнозов и планов развития каждого района. Это позволяет возводить новостройки в местах, где они действительно требуются. Кроме того, такой подход способствует формированию гармоничного городского пространства.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
фотовыставка Москва градостроительство
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 10:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 10:47
Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире Политика, 10:56
Краснов назначил своего бывшего заместителя главой департамента ВС Политика, 10:52
Разработчик Gemini возглавит отдел искусственного интеллекта Apple Технологии и медиа, 10:52
Большунов извинился за то, что толкнул соперника и нанес ему травму Спорт, 10:51
Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова Политика, 10:46
«Игнорируют и отменяют». Как ведут себя наши 20-летние дети на работе Образование, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В России началась сборка Evolute по полному циклу. Мы узнали подробности Авто, 10:41
Шойгу начал в Москве консультации с главой МИД Китая Политика, 10:41
Два человека пострадали при ночной атаке дронов на Краснодарский край Политика, 10:37
Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона Спорт, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца Спорт, 10:23
«Невьянская башня». Читаем отрывок из новой книги Алексея Иванова Life, 10:19