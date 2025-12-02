В Парке Горького открылась фотовыставка о программе «Московские кварталы»
В столичном Парке Горького открылась фотовыставка, посвященная городской программе комплексного развития жилых районов «Московские кварталы». Экспозиция бесплатна для посещения и будет работать до конца декабря, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы) Владислав Овчинский.
«Фотовыставка покажет жителям и гостям столицы, как проекты городского застройщика отражают профессионализм в градостроительстве», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента. По его словам, программа «Московские кварталы» комплексно улучшает качество жизни москвичей благодаря одновременному возведению новых домов с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Городская программа «Московские кварталы» предусматривает строительство комфортных квартир для свободной продажи в современных многоэтажках. Городские власти полностью контролируют все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода объектов в эксплуатацию и передачи под заселение.
Овчинский пояснил, что Москва постоянно анализирует потребность в жилье, исходя из прогнозов и планов развития каждого района. Это позволяет возводить новостройки в местах, где они действительно требуются. Кроме того, такой подход способствует формированию гармоничного городского пространства.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили