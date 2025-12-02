В Парке Горького открылась фотовыставка о программе «Московские кварталы»

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

В столичном Парке Горького открылась фотовыставка, посвященная городской программе комплексного развития жилых районов «Московские кварталы». Экспозиция бесплатна для посещения и будет работать до конца декабря, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы) Владислав Овчинский.

«Фотовыставка покажет жителям и гостям столицы, как проекты городского застройщика отражают профессионализм в градостроительстве», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента. По его словам, программа «Московские кварталы» комплексно улучшает качество жизни москвичей благодаря одновременному возведению новых домов с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Городская программа «Московские кварталы» предусматривает строительство комфортных квартир для свободной продажи в современных многоэтажках. Городские власти полностью контролируют все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода объектов в эксплуатацию и передачи под заселение.

Овчинский пояснил, что Москва постоянно анализирует потребность в жилье, исходя из прогнозов и планов развития каждого района. Это позволяет возводить новостройки в местах, где они действительно требуются. Кроме того, такой подход способствует формированию гармоничного городского пространства.