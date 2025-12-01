72-летний автор романа «Зимняя кость» Дэниел Вудрелл скончался от рака

Дэниел Вудрелл (Фото: Danielwoodrell1 / X)

Американский писатель Дэниел Вудрелл, чей роман «Суровая зима» (2006) принес ему мировую известность после оскароносной экранизации, умер в пятницу у себя дома в Уэст-Плейнс (штат Миссури) в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, сообщила его жена Кэти Эстилл-Вудрелл. Помимо жены у писателя остался брат. Об этом сообщает The New York Times.

Писатель родился 4 марта 1953 года в Спрингфилде (Миссури). В 17 лет он бросил школу и записался в морскую пехоту, но вместо Вьетнама попал на Гуам, где начал экспериментировать с наркотиками. Поворотным моментом в его жизни стала случайная книга Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», прочитанная им в Тихуане. Она, по его словам, пробудила в нем «ощущение призвания» стать писателем.

После службы он получил образование в Университете Канзаса, а затем в знаменитом Айовском писательском семинаре, где и познакомился со своей будущей женой.

Его главный успех пришел с романом «Суровая зима» о подростке Ри Долли, которая в одиночку пытается спасти семью в суровом мире метамфетаминовых кухонь Миссури. Фильм 2010 года с тогда еще начинающей Дженнифер Лоуренс в главной роли получил Гран-при кинофестиваля «Сандэнс» и был номинирован на четыре «Оскара». Другие его романы — «Погоня с дьяволом» (экранизирован в 1999 году) и «Рыжим тут не место» (2017) — также нашли своего зрителя.

Несмотря на интерес Голливуда, Вудрелл сознательно вел жизнь затворника, вернувшись в 1990-х в родной городок Уэст-Плейнс, который стал прообразом вымышленного Уэст-Тейбла в его поздних романах. Он черпал вдохновение в местных историях и характерах, говоря, что «в воздухе можно услышать много такого, чего не прочитаешь».