 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

72-летний автор романа «Зимняя кость» Дэниел Вудрелл скончался от рака

Дэниел Вудрелл
Дэниел Вудрелл (Фото: Danielwoodrell1 / X)

Американский писатель Дэниел Вудрелл, чей роман «Суровая зима» (2006) принес ему мировую известность после оскароносной экранизации, умер в пятницу у себя дома в Уэст-Плейнс (штат Миссури) в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, сообщила его жена Кэти Эстилл-Вудрелл. Помимо жены у писателя остался брат. Об этом сообщает The New York Times.

Писатель родился 4 марта 1953 года в Спрингфилде (Миссури). В 17 лет он бросил школу и записался в морскую пехоту, но вместо Вьетнама попал на Гуам, где начал экспериментировать с наркотиками. Поворотным моментом в его жизни стала случайная книга Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», прочитанная им в Тихуане. Она, по его словам, пробудила в нем «ощущение призвания» стать писателем.

После службы он получил образование в Университете Канзаса, а затем в знаменитом Айовском писательском семинаре, где и познакомился со своей будущей женой.

Его главный успех пришел с романом «Суровая зима» о подростке Ри Долли, которая в одиночку пытается спасти семью в суровом мире метамфетаминовых кухонь Миссури. Фильм 2010 года с тогда еще начинающей Дженнифер Лоуренс в главной роли получил Гран-при кинофестиваля «Сандэнс» и был номинирован на четыре «Оскара». Другие его романы — «Погоня с дьяволом» (экранизирован в 1999 году) и «Рыжим тут не место» (2017) — также нашли своего зрителя.

Несмотря на интерес Голливуда, Вудрелл сознательно вел жизнь затворника, вернувшись в 1990-х в родной городок Уэст-Плейнс, который стал прообразом вымышленного Уэст-Тейбла в его поздних романах. Он черпал вдохновение в местных историях и характерах, говоря, что «в воздухе можно услышать много такого, чего не прочитаешь».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
смерть писатель книги
Материалы по теме
Умерла писательница и зоозащитница Татьяна Горичева
Общество
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Общество
Умер сын Эрнеста Хемингуэя писатель Патрик Хемингуэй
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:37
Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:51
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу Политика, 17:49
Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия Политика, 17:46
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 17:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Киргизии избрали новый парламент Политика, 17:39
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко Спорт, 17:37
«ПСБ Благосостояние» стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 Пресс-релиз, 17:33
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся» Политика, 17:33
Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс Бизнес, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года Спорт, 17:31