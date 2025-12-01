 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Депутат Нина Останина опровергла слухи об отмене маткапитала на первенца

Нина Останина
Нина Останина (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) прокомментировала слухи о возможной отмене материнского капитала на первого ребенка. В беседе с ТАСС парламентарий заявила, что такие выплаты отменять никто не планирует.

«Утверждать, что материнский капитал отменят на первого ребенка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка», — сказала Останина.

По ее словам, в ходе недавних парламентских слушаний эксперты обсуждали другую проблему. Специалисты обратили внимание, что с 2020 года, когда выплату перенесли на первого ребенка, в стране снизилось число вторых рождений.

Депутат предложила не отменять, а расширять поддержку. «Что нужно сделать? Оставить [выплату] на первого, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого [ребенка]. Тогда это будет мотивирующей мерой», — отметила Останина. Она подчеркнула, что меры господдержки семей будут только увеличиваться.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально она была рассчитана на семьи со вторым и последующими детьми. С 1 января 2020 года сертификат стали выдавать и при рождении первого ребенка.

В 2025 году размер маткапитала на первенца составляет 690 тыс. руб. Если в семье рождается второй ребенок и родители уже использовали сертификат, они могут получить дополнительно почти 222 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
материнский капитал Нина Останина Госдума
Материалы по теме
В России проиндексируют программу материнского капитала
Общество
Минтруд заметил «ослабление эффекта» материнского капитала
Политика
Материнский капитал в 2025 году составит ₽676 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:37
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:51
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу Политика, 17:49
Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия Политика, 17:46
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 17:39
В Киргизии избрали новый парламент Политика, 17:39
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко Спорт, 17:37
«ПСБ Благосостояние» стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 Пресс-релиз, 17:33
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся» Политика, 17:33
Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс Бизнес, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31