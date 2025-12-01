Депутат Нина Останина опровергла слухи об отмене маткапитала на первенца

Нина Останина (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) прокомментировала слухи о возможной отмене материнского капитала на первого ребенка. В беседе с ТАСС парламентарий заявила, что такие выплаты отменять никто не планирует.

«Утверждать, что материнский капитал отменят на первого ребенка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка», — сказала Останина.

По ее словам, в ходе недавних парламентских слушаний эксперты обсуждали другую проблему. Специалисты обратили внимание, что с 2020 года, когда выплату перенесли на первого ребенка, в стране снизилось число вторых рождений.

Депутат предложила не отменять, а расширять поддержку. «Что нужно сделать? Оставить [выплату] на первого, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого [ребенка]. Тогда это будет мотивирующей мерой», — отметила Останина. Она подчеркнула, что меры господдержки семей будут только увеличиваться.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально она была рассчитана на семьи со вторым и последующими детьми. С 1 января 2020 года сертификат стали выдавать и при рождении первого ребенка.

В 2025 году размер маткапитала на первенца составляет 690 тыс. руб. Если в семье рождается второй ребенок и родители уже использовали сертификат, они могут получить дополнительно почти 222 тыс. руб.