Ученые выяснили, сколько надо родить женщине для снижения риска смерти
Китайские исследователи в ходе масштабного исследования определили, какое количество детей связано с наиболее низкими рисками преждевременной смерти и развития серьезных заболеваний у женщин. Согласно результатам, лучше всего на здоровье матери сказывается рождение трех-четырех детей. Об этом сообщает aif.ru.
Анализ был основан на данных крупного Проекта проспективных исследований хронических заболеваний Китая (CKB), в рамках которого на протяжении 12 лет отслеживались показатели более 510 тысяч взрослых жителей страны.
Исследование выявило сложную связь между количеством детей и здоровьем родителей. Ученые установили, что бездетные люди в целом чаще сталкиваются с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для мужчин и женщин с хроническими болезнями отсутствие детей повышает риск смерти на 37% и 27% соответственно по сравнению с теми, у кого есть потомство.
Для женщин каждый последующий ребенок приносит конкретную пользу: риск развития рака молочной железы снижается примерно на 18% с родами. Помимо онкологии, наличие детей существенно уменьшает вероятность других тяжелых состояний: риск деменции снижается на 170%, инсульта — на 11%, а психических расстройств — на 34%.
