34 подростка оказались в полиции после дебоша на Васильевском острове
Полиция задержала группу из 34 подростков, устроивших массовый дебош в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, несовершеннолетние повредили остановочный павильон, нанесли граффити на здания и забрались на крышу троллейбуса, сорвав с него токоприемник. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщения о неподобающем поведении группы людей поступили в полицию 30 ноября. После проверки в отдел доставили 33 подростков из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода. Позже сотрудниками Центра по противодействию экстремизму был задержан еще один участник, 18-летний житель Приморского района.
По данным полиции, подростки являются подписчиками одной из социальных сетей, где их призвали собраться в определенном месте и толпой следовать до здания на улице Челюскинцев, чтобы забраться на его крышу.
Несколько несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД и мелкое хулиганство. На родителей еще пятерых участников составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. После профилактических бесед все подростки переданы законным представителям.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм).
В июне Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры группе молодых людей за хулиганство и разжигание ненависти. Подростки, в том числе, избивали жителей Петербурга, нарушали ПДД и занимались вандализмом, а видео своих действий публиковали в телеграм-канале «Жизнь бродяги». Администратора канала приговорили к пяти годам колонии.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили