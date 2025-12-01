34 подростка оказались в полиции после дебоша на Васильевском острове

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Полиция задержала группу из 34 подростков, устроивших массовый дебош в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, несовершеннолетние повредили остановочный павильон, нанесли граффити на здания и забрались на крышу троллейбуса, сорвав с него токоприемник. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщения о неподобающем поведении группы людей поступили в полицию 30 ноября. После проверки в отдел доставили 33 подростков из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода. Позже сотрудниками Центра по противодействию экстремизму был задержан еще один участник, 18-летний житель Приморского района.

По данным полиции, подростки являются подписчиками одной из социальных сетей, где их призвали собраться в определенном месте и толпой следовать до здания на улице Челюскинцев, чтобы забраться на его крышу.

Несколько несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД и мелкое хулиганство. На родителей еще пятерых участников составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. После профилактических бесед все подростки переданы законным представителям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм).

В июне Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры группе молодых людей за хулиганство и разжигание ненависти. Подростки, в том числе, избивали жителей Петербурга, нарушали ПДД и занимались вандализмом, а видео своих действий публиковали в телеграм-канале «Жизнь бродяги». Администратора канала приговорили к пяти годам колонии.