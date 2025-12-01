Как в Бурятии собралась пробка в десятки километров длиной. Видео

Video

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» между Бурятией и Иркутской областью собралась длинная пробка в 84 километра. Затор образовался от поселка Выдрино в Бурятии до поселка Култук в Иркутской области.

Машины встали из-за грузовиков, которые из-за непогоды и гололеда не могут проехать.

По словам губернатора Иркутской области, движение на трассе восстановили только 1 декабря.