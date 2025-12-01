ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Крыму

Video

ФСБ показала кадры срыва теракта в Крыму против старшего офицера Минобороны России, готовившегося по заданию украинских спецслужб.

По версии силовой службы, завербованный украинской разведкой гражданин Украины пытался заложить взрывное устройство под личный автомобиль российского военнослужащего. Исполнитель теракта был убит при попытке оказать сопротивление. Сотрудники ФСБ изъяли средства связи и компоненты западного взрывного устройства.

ФСБ заявляет, что установила организатора покушения — сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Рустема Фахриева — и задержала одного из его пособников, в отношении которого возбуждено дело о содействии терроризму. На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру мужчины и задерживают его.