ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Крыму
ФСБ показала кадры срыва теракта в Крыму против старшего офицера Минобороны России, готовившегося по заданию украинских спецслужб.
По версии силовой службы, завербованный украинской разведкой гражданин Украины пытался заложить взрывное устройство под личный автомобиль российского военнослужащего. Исполнитель теракта был убит при попытке оказать сопротивление. Сотрудники ФСБ изъяли средства связи и компоненты западного взрывного устройства.
ФСБ заявляет, что установила организатора покушения — сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Рустема Фахриева — и задержала одного из его пособников, в отношении которого возбуждено дело о содействии терроризму. На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру мужчины и задерживают его.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили